Фотографии, от которых ваш внутренний перфекционист будет в полном экстазе
Можно бесконечно спорить, есть ли в этом мире что-нибудь по-настоящему совершенное, но так и не прийти к согласию. Однако, рассматривая нашу новую подборку, легко убедиться в том, что идеальные вещи все-таки существуют. Их можно обнаружить случайно, разрезав капусту или просто налив газировки в стакан, либо сознательно создать идеал, методично продвигаясь к этой цели день за днем.
В новом посте AdMe.ru 25 снимков, на которых запечатлено то, что действительно заставит глаза улыбаться.
«Рисунок пузырьков в моем напитке в точности повторяет очертания Европы и Азии»
Эти спагетти идеально подходят для пакета
Собака и ковер просто созданы друг для друга
Эта партия одинаковых бутылок превосходна
Не капуста, а целая вселенная!
Даже есть такое жалко
На это можно смотреть бесконечно
Стоянка настоящих перфекционистов
Кто-то упорядочил меню по длине названия роллов
Светлая и темная стороны метро
Гастрономическая ромашка
Кружочек лимона идеально подходит этой кружке
«Моя девушка нарисовала самую прекрасную картину в мире»
Кайф для каждого автомобилиста
Только маглы не оценят великолепие этого снимка
Фотографы подтвердят: небесная канцелярия не завалила горизонт
«Вот так мое покрывало расположилось в барабане после стирки»
Когда ремонт — это целое искусство
Великолепное тайское письмо
Как стиральная машина и сушилка вписываются в шкаф
Капли дождя висят на отполированной машине
Можно надолго залипнуть
Пожалуй, я просто буду смотреть на этот кофе бесконечно
Скрупулезная работа красками
Этот восхитительный кинетический песок
А что поразительно идеальное доводилось видеть вам?
Фото на превью TheShadowDemon247 / reddit