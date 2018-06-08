Фотографии, от которых ваш внутренний перфекционист будет в полном экстазе

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Можно бесконечно спорить, есть ли в этом мире что-нибудь по-настоящему совершенное, но так и не прийти к согласию. Однако, рассматривая нашу новую подборку, легко убедиться в том, что идеальные вещи все-таки существуют. Их можно обнаружить случайно, разрезав капусту или просто налив газировки в стакан, либо сознательно создать идеал, методично продвигаясь к этой цели день за днем.

В новом посте AdMe.ru 25 снимков, на которых запечатлено то, что действительно заставит глаза улыбаться.

«Рисунок пузырьков в моем напитке в точности повторяет очертания Европы и Азии»

Эти спагетти идеально подходят для пакета

Собака и ковер просто созданы друг для друга

Эта партия одинаковых бутылок превосходна

Не капуста, а целая вселенная!

Даже есть такое жалко

На это можно смотреть бесконечно

Стоянка настоящих перфекционистов

Кто-то упорядочил меню по длине названия роллов

Светлая и темная стороны метро

Гастрономическая ромашка

Кружочек лимона идеально подходит этой кружке

«Моя девушка нарисовала самую прекрасную картину в мире»

Кайф для каждого автомобилиста

Только маглы не оценят великолепие этого снимка

Фотографы подтвердят: небесная канцелярия не завалила горизонт

«Вот так мое покрывало расположилось в барабане после стирки»

Когда ремонт — это целое искусство

Великолепное тайское письмо

Как стиральная машина и сушилка вписываются в шкаф

Капли дождя висят на отполированной машине

Можно надолго залипнуть

Пожалуй, я просто буду смотреть на этот кофе бесконечно

Скрупулезная работа красками

Этот восхитительный кинетический песок

А что поразительно идеальное доводилось видеть вам?