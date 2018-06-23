Фотографии, на которых творится что-то очень странное

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На свете есть немало удивительных вещей, причем встречаются они буквально на каждом шагу, стоит лишь присмотреться к окружающим вас предметам и людям. Часть таких вещей вызывает улыбку, а вот от других становится жутковато. Например, от призрачной фигуры на фотографии известного певца, странного отражения в зеркале или дождевого облака в салоне самолета.

AdMe.ru нашел фотографии, на которые вам придется посмотреть не один раз, чтобы понять, что же там все-таки происходит.

Эта девушка изрядно напугала своих подписчиков

Либо это эффект многократного отражения, либо тут и в самом деле творится какая-то чертовщина

Заброшенная капсула НАСА?

Все проще: это подшутили местные жители. В 1950-х в местечке под названием Уинганон в Оклахоме произошла авария с участием бетономешалки, у которой отвалился миксер. Он оказался слишком тяжелым для транспортировки, поэтому так и остался лежать на обочине. Жители Уинганона выкрасили миксер так, что он стал напоминать космическую капсулу и в результате превратился в достопримечательность.

Отверстия в занавеске создали эффект камеры-обскуры

Очередной сбой в матрице

Радужное облако — редкое, но вовсе не сверхъестественное явление

Когда прилег на 5 минут, а проспал 10 часов

Чем дольше смотришь на футболку Сэмюэла Л. Джексона, тем больше возникает вопросов

Дату изготовления отпечатали прямо на мороженом. Видимо, чтобы покупателю не пришлось долго ее искать

Бодибилдеры становятся все моложе и моложе... а нет, показалось

«Снял это фото в Албании. Пейзаж на заднем плане выглядит ненастоящим»

Не проще ли было сделать калитку?

Вот только не говорите, что вы не пытаетесь чем-то занять себя во время долгого телефонного разговора

Что-то купаться совсем расхотелось...

Когда случайный кадр удачнее постановочного

«Жена уснула с журналом на лице. Я даже испугался»

Кажется, на этом рейсе дождливая погода

На самом деле это вполне обычная ситуация, вызванная тем, что в салон попал некондиционированный воздух снаружи, насыщенный водяным паром.

Когда-то давно Том Петти сфотографировался на могиле Джима Моррисона. И, кажется, запечатлел самого Джима

Бонус: похоже, что этот краб кому-то угрожает