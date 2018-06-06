Фотографии, на которые нужно взглянуть несколько раз, чтобы понять, что на них происходит

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Иногда реальность выглядит круче любого фотошопа. Если приглядеться, то даже привычные вещи могут показаться вам совсем другими. Например, в нескольких камнях вы увидите пианино или удивленное лицо, а в цветах можно будет разглядеть куриц в очках. Путешествие в параллельный мир, находящийся прямо у нас под носом, начинается прямо сейчас.

AdMe.ru собрал 16 фотографий, на которые придется взглянуть несколько раз, чтобы понять, что на них происходит. Залипание у экрана и интересное времяпрепровождение гарантированы.

Маленькое пианино из камней

Оригинальное решение для сглаживания острых углов

Лампа так отражается в солнцезащитных очках, что кажется, будто у них есть глаза

Кажется, у вас большой кубик Lego вместо двигателя

Вот что значит слиться с местностью

Вот сколько на самом деле звезд в галактике Андромеды. Увеличение фотографии с телескопа «Хаббл»

Сбой в матрице

Дождь смыл краски с рисунка Чеширского Кота, но улыбка осталась

«Красные машины собрались на моей улице и, кажется, что-то замышляют»

Подставка для содовой в виде мусорного бака

Этому камню больше не наливать

Pepsi прозрачная, а бутылка с водой темная. Что творится с миром?

Поцелуй дракона

Ножницы для резки упаковочной бумаги

Обычный тролль, живущий под мостом

Это луковое кольцо подозрительно напоминает кольцо с бриллиантом