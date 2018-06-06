Фотографии, на которые нужно взглянуть несколько раз, чтобы понять, что на них происходит
Иногда реальность выглядит круче любого фотошопа. Если приглядеться, то даже привычные вещи могут показаться вам совсем другими. Например, в нескольких камнях вы увидите пианино или удивленное лицо, а в цветах можно будет разглядеть куриц в очках. Путешествие в параллельный мир, находящийся прямо у нас под носом, начинается прямо сейчас.
AdMe.ru собрал 16 фотографий, на которые придется взглянуть несколько раз, чтобы понять, что на них происходит. Залипание у экрана и интересное времяпрепровождение гарантированы.
Маленькое пианино из камней
Оригинальное решение для сглаживания острых углов
Лампа так отражается в солнцезащитных очках, что кажется, будто у них есть глаза
Кажется, у вас большой кубик Lego вместо двигателя
Вот что значит слиться с местностью
Вот сколько на самом деле звезд в галактике Андромеды. Увеличение фотографии с телескопа «Хаббл»
Сбой в матрице
Дождь смыл краски с рисунка Чеширского Кота, но улыбка осталась
«Красные машины собрались на моей улице и, кажется, что-то замышляют»
Подставка для содовой в виде мусорного бака
Этому камню больше не наливать
Pepsi прозрачная, а бутылка с водой темная. Что творится с миром?
Поцелуй дракона
Ножницы для резки упаковочной бумаги
Обычный тролль, живущий под мостом
Это луковое кольцо подозрительно напоминает кольцо с бриллиантом
Фото на превью timotyjh / reddit