Фото, которые наглядно доказывают, что у интровертов свой рай, в котором нет места для посторонних

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У интровертов свой мир, и тем, кто не принадлежит к их числу, наверняка интересно в него заглянуть. Оказывается, там можно найти нечто большее, чем просто одиночество или рой мыслей, которые не так просто высказать. Посмотрите сами: иногда такие люди любят зажигательные вечеринки и хотят быть как Дракула.

AdMe.ru собрал список вещей, способных порадовать любого интроверта. О них стоит узнать, если вам хочется хоть немного понять этих замкнутых ребят, которые кажутся такими странными.

1. Когда ты интроверт, а друзья зовут тебя веселиться

2. «Живу в 5 минутах от работы. Так выглядит мой обеденный перерыв»

3. «Простите, что не ответил на ваше сообщение, я был занят»

4. Причина № 1 переехать в Исландию, если ты больше всего любишь быть наедине с собой

5. Или даже купить себе остров

6. Когда твой кумир — Дракула

7. Идеальный подарок для тех, кто предпочитает одиночество

«Мыло для интровертов. Без запаха, потому что вы все равно никуда не пойдете»

8. Маленькие радости интровертов

9. Когда общаешься с людьми, но при этом не готов нарушать свои границы

10. Когда твоя собака — интроверт и ее не интересует все это ваше веселье

11. Не все птицы любят компанию

12. Скамейка для тех, кто предпочитает сидеть один

13. Настольный теннис для одного игрока — для настоящих любителей побыть наедине с собой

14. Когда ты футбольная болельщица, но не любишь дождь и людей вокруг

15. Когда сделать что-то грандиозное для тебя проще простого

16. Универсальный набор интроверта для вечеринки

17. Когда ты от природы скромный и замкнутый, но ехать на работу все равно надо

18. Идеальный столик в кафе

19. Когда друзья зовут тебя гулять, но ты слишком занят

20. Так выглядят последствия бурной вечеринки интровертов

21. Велосипед для тех, кто ценит свое личное пространство

22. Когда в колледже все знают, что ты предпочитаешь одиночество

23. Когда фортуна на твоей стороне

24. На самом деле интроверты не против вечеринок. Они просто хотят, чтобы шумное веселье побыстрее закончилось

«Пожалуйста, уйдите до девяти».

А вы можете отнести себя к интровертам? И если да, то что согревает душу и дарит счастье лично вам?