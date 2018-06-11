Фотографии, показывающие, что удивительное может быть совсем рядом

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Чтобы увидеть нечто невероятное, иногда нужно просто внимательно посмотреть вокруг. Окружающая нас жизнь полна сюрпризов и неожиданностей, и пусть они иногда граничат с абсурдом, эти вещи делают мир еще интереснее.

AdMe.ru собрал для вас 25 фотографий, которые доказывают, что у жизни припрятано в рукаве еще много удивительного.

1. Великий Ктулемон, бог лимонов и пожиратель миров

2. «Уснул в ванной, и кожа на пальцах стала похожа на мозг»

3. Когда удалось остановить время на идеальном моменте

4. Знакомьтесь, это Михалыч, лучший специалист на СТО

5. Весной расцветает все, даже бороды

6. Сказочный туннель в Миэ, Япония

7. Бутылка кока-колы, которую пользователь Reddit нашел дома у своего дедушки. Такие можно было видеть на ярмарках в 70−80-е годы

8. Центр города Гринвилл, Южная Каролина

9. Предупреждающий знак у дороги оказался фанатом рока и решил показать «козу»

10. Эти экзотические цветы — вовсе не цветы, а голодные птенцы малиновки

11. А эти 3D-цыплята — вовсе не цыплята, а необычные цветы, спрятавшиеся между камнями

12. Ничего особенного, просто большой кот лежит на диване

13. Машины надежно укрылись в тени пальмы, похожей на огромный... ананас

14. Одного Человека-паука мало для спасения мира, лучше целый самолет

15. Радуга, встретившаяся по пути к водопадам Вернал и Невада

16. «Видел в телестудии половину человека»

17. Тот случай, когда совпадение идеально

18. Секретная рабочая студия, подвешенная под автомагистралью в Валенсии

19. Когда мир открыт к тебе и требует от тебя такого же отношения

20. Весьма философское фото на фоне китайского квартала

21. Туманное утро, светофор и паутина

22. Геометрия в камне завораживает и, кажется, вот-вот затянет в параллельную Вселенную

23. К этому фото нужно присмотреться, чтобы понять, что борода у парня ненастоящая

24. Горящая стальная шерсть добавляет фотографии немного магии

Стальная шерсть — беспорядочно уложенная стальная проволока очень малого сечения.

25. На вас когда-нибудь смотрел малыш богомола щенячьими глазами?