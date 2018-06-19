Фееричные женские провалы, о которых не предупреждал ни один гороскоп

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Каждый день прекрасная половина человечества сталкивается с массой различных проблем. Это может быть и сломанный ноготь, и отросшие корни, но порой случаются ситуации и серьезнее. И вот доказательства.

AdMe.ru собрал самые забавные провалы, с которыми может столкнуться любая девушка.

Когда дайвинг оказался слишком грязным

Иногда рисовать стрелки приходится мучительно долго

Когда дождь начался внезапно, а зонт остался дома

Каблуки — это не всегда хороший выбор

Жара может вызвать и такие побочные эффекты

Когда долго не получается сделать селфи, приходится идти на отчаянные меры

Когда хотела просто сфоткаться с милой обезьянкой. Но получилось не очень

«Это был прекрасный день, пока моя собака чуть не утопила мою сестру»

Макияж меняет людей до неузнаваемости получше пластических хирургов

Когда море категорически против красивых фотографий с пляжа

«Я сохранила свой номер, чтобы отправлять фото самой себе, и ошиблась на одну цифру»

Главное — не забывайте пристегиваться

Перманентный макияж — быстро и качественно

Когда на свежий маникюр садится мошка — это очень больно

Фраза «пока петух не клюнет» обретает новый смысл

«Это я, когда пытаюсь выкрутиться из сложной ситуации»

Когда девушка попросила подкачать колесо, а то «с ним что-то случилось из-за того, что ручник примерз»

Когда играешь на гитаре от души

Красота требует жертв, но не таких

А какие конфузы случались с вами или вашими подругами?