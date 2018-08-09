Этот твит на первый взгляд выглядит обычным, если вы парень. Но девушки знают что к чему

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Девушка под ником vanswan на своей странице в твиттере опубликовала вопрос, адресованный подписчицам. На первый взгляд может показаться, что дамы просто обсуждают косметику, но на самом деле это лишь прикрытие для более серьезного обсуждения. Кто говорил, что не существует женской солидарности? Посмотрите и разубедитесь в этом.

Мы в AdMe.ru уже оценили хитроумный план девушек и делимся им с вами.

Главный вопрос автор спрятала во второй части твита

Другие девушки тут же поняли правила игры и стали давать советы

Оказалось, у каждой есть свой метод

Но не у всех девушек нашлось чем поделиться

Судя по комментариям парней, это реально работает

Парни поняли, что нужно что-то предпринимать, и устроили флешмоб уже по своим правилам

Девушки, как вам такой лайфхак? Возьмете на заметку?