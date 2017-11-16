Посмотрите, что происходит, когда людям ну совсем нечем заняться

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Вы думаете, люди, страдающие от безделья, сплошь ленивые и безынициативные? А вот и нет. Зачастую они — сама изобретательность и находчивость, ведь как-то же надо себя развлекать. На их примере AdMe.ru показывает, чем можно заняться, когда вам ну очень скучно. Только уж сильно увлекаться не стоит.

1. Очень долгое ожидание

2. Баночный хор

3. Переизбыток свободного времени и Skittles

4. Когда очень долго стоишь в пробке

5. Кажется, сотрудников не мешало бы загрузить работой

6. Когда ты творческая личность и у тебя есть лишний часок

7. Ты понимаешь, что действительно заскучал, когда рисуешь пальцем на диване сценки из «Южного парка»

8. У кого-то из коллег завелось слишком много свободного времени

9. Вам тоже интересно, сколько времени на это ушло?

10. Когда ты папа в декрете и у тебя есть немножко свободного времени

11. Офисная жизнь иногда вынуждает проявлять изобретательность, чтоб не заскучать

12. «5 минут вырезал корону. 10 минут искал муху. 40 минут надевал. Это царь-муха!»

13. Лайфхак: чтобы развлечься, вам понадобится один котик и несколько полотенец

14. «Сегодня я побрил киви»

15. «Решил проверить, как печатают девушки с длинными ногтями»

16. Театр теней на офисном столе

17. Ну и что, что машина до сих пор в сугробе, зато смотрится эффектно

18. «Изобразил тут от скуки персонажей „Закусочной Боба“»

19. «Сделал во время обеденного перерыва крохотные шапочки для крохотных питомцев»

20. Когда очередь почти не двигается, а ты — обычный ребенок

А как коротаете вы неожиданно выпавший вам избыток времени?