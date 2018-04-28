15 дизайнеров, которым явно дают молоко за вредность. Их вредность

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Хорошо, что дизайнеры не врачи и результаты их ошибок вызывают только смех. Но иногда все же бывает не до веселья. Тут как повезет. В этой статье мы собрали забавные дизайнерские (и не только) маразмы, от которых вам точно будет весело и немного неловко. Особенно после видео в конце статьи.

AdMe.ru предлагает расслабиться и посмотреть на плоды труда горе-творцов.

Интересно, что же хотели до нас донести с помощью этого плаката?

Извините, у вас глаза разъехались

Тот, кто решил разместить средства от боли в спине на последней полке, либо идиот, либо дьявол!

Кошмары после этой картинки гарантированы

Да, спасибо, мы заметили

«Медведь без лица».

Продуманный дизайн, что тут сказать...

Когда у вас спрашивают, в какую игру вы хотите играть, но вы не уверены

Они попытались

Аттракцион невиданной щедрости

Очень хитрый дизайн упаковки. Просто очень

Не дай бог встретить человека в такой маске

Не самое удачное место для демонстрации товара

Зачем?

Дизайнер этой горки явно не любит детей

Неудачный тропический дизайн от Victoria’s Secret

Бонус: мы бы в жизни не догадались

Этот список можно продолжать очень долго. А что же рассмешило вас больше всего?