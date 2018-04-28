15 дизайнеров, которым явно дают молоко за вредность. Их вредность
Хорошо, что дизайнеры не врачи и результаты их ошибок вызывают только смех. Но иногда все же бывает не до веселья. Тут как повезет. В этой статье мы собрали забавные дизайнерские (и не только) маразмы, от которых вам точно будет весело и немного неловко. Особенно после видео в конце статьи.
AdMe.ru предлагает расслабиться и посмотреть на плоды труда горе-творцов.
Интересно, что же хотели до нас донести с помощью этого плаката?
Извините, у вас глаза разъехались
Тот, кто решил разместить средства от боли в спине на последней полке, либо идиот, либо дьявол!
Кошмары после этой картинки гарантированы
Да, спасибо, мы заметили
«Медведь без лица».
Продуманный дизайн, что тут сказать...
Когда у вас спрашивают, в какую игру вы хотите играть, но вы не уверены
Они попытались
Аттракцион невиданной щедрости
Очень хитрый дизайн упаковки. Просто очень
Не дай бог встретить человека в такой маске
Не самое удачное место для демонстрации товара
Зачем?
Дизайнер этой горки явно не любит детей
Неудачный тропический дизайн от Victoria’s Secret
Бонус: мы бы в жизни не догадались
Этот список можно продолжать очень долго. А что же рассмешило вас больше всего?
Фото на превью Germantoast33 / reddit