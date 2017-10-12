22 подарка, которые люди никак не ожидали получить

Делать подарки не только приятно, но и весело, особенно когда ваш презент не похож ни на что другое. Для этого не обязательно выискивать что-то невероятно оригинальное, достаточно просто включить воображение.

Мы в AdMe.ru по достоинству оценили чувство юмора тех, кто дарил эти подарки. А как вам такая изобретательность?

Все как просили!

«Самый честный подарок учителю, который я когда-либо видел»

«Любимый рождественский подарок от брата. Сейчас мы на 3-м уровне»

Подарок для сестры с ее детским фото

«К выпуску остаться должен только один»

Подарок на выпускной от папы

«Подарил жене кольцо с большим камнем... Как и просила»

Совсем не тонкий намек

«Мама умоляла отца завести собаку. Так он удивил ее на Рождество. Он немногословен»

Подарок для лучшей подруги

«Взял пса на милую фотосессию в подарок жене»

«У кота день рождения в один день с сестрой, без подарков никто не остался»

«Я учитель, и у меня не было слов, когда мои ученики подарили мне это в знак благодарности на свадьбу»

Подарок сестре на новоселье

«Сделал другу подарок. Он работает преподавателем»

Подарок от бабушки на день рождения

Корпоративный подарок от начальника

«Вот так братишка разыграл 2 раза одним подарком»

«Дружище прислал подарок. Говорит, это алфавит»

Мама довольна

Подарок от девушки — набор для романтического ужина

Спасибо, «Ирма»

Фото на превью Reddit

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