22 подарка, которые люди никак не ожидали получить
Делать подарки не только приятно, но и весело, особенно когда ваш презент не похож ни на что другое. Для этого не обязательно выискивать что-то невероятно оригинальное, достаточно просто включить воображение.
Мы в AdMe.ru по достоинству оценили чувство юмора тех, кто дарил эти подарки. А как вам такая изобретательность?
Все как просили!
«Самый честный подарок учителю, который я когда-либо видел»
«Любимый рождественский подарок от брата. Сейчас мы на 3-м уровне»
Подарок для сестры с ее детским фото
«К выпуску остаться должен только один»
Подарок на выпускной от папы
«Подарил жене кольцо с большим камнем... Как и просила»
Совсем не тонкий намек
«Мама умоляла отца завести собаку. Так он удивил ее на Рождество. Он немногословен»
Подарок для лучшей подруги
«Взял пса на милую фотосессию в подарок жене»
«У кота день рождения в один день с сестрой, без подарков никто не остался»
«Я учитель, и у меня не было слов, когда мои ученики подарили мне это в знак благодарности на свадьбу»
Подарок сестре на новоселье
«Сделал другу подарок. Он работает преподавателем»
Подарок от бабушки на день рождения
Корпоративный подарок от начальника
«Вот так братишка разыграл 2 раза одним подарком»
«Дружище прислал подарок. Говорит, это алфавит»
Мама довольна
Подарок от девушки — набор для романтического ужина
Спасибо, «Ирма»
Фото на превью Reddit