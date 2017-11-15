Эти 20 клевых людей слегка перегнули палку, но их искренность здорово подкупает
Некоторые люди, за что бы ни брались, делают это с лихвой и избытком, через край. Иногда это выглядит странно, но чаще всего заставляет удивляться и улыбаться.
И пусть иногда эти люди перегибают палку, но AdMe.ru уверен: с ними не соскучишься, а уж их заботы, кажется, хватит на десятерых. Судите сами.
1. Когда нужно выскользнуть ночью в окно так, чтобы никто не заметил пропажи, не жалко и локона волос
2. 4 часа убито на этот рождественский костюм, только представьте!
3. «Друг всегда подбирает напитки под свой наряд»
4. «Оставляем собаку у друзей. Мама собрала ей сумку с собой»
5. «„Устраивайтесь поудобнее“, — сказали они...»
6. Когда ты ну очень одинок
7. Самоотверженность
8. «У моего пса есть свой шкафчик для ошейников и галстучков»
9. «Подруга собирается в Помпеи. Она нарисовала на ногтях... вулканчики»
10. Когда ты большая поклонница рюшей и бантиков
11. «Каждый месяц моя тетя устраивает своим собакам тематические фотосессии»
12. Ради хороших фоток любимой подруги и свое вечернее платье не жалко испортить
13. К работникам этого мебельного магазина есть пара вопросов
14. «Мама переругалась со всеми подругами, и теперь это фото женщин без голов»
15. Эта женщина приготовила своим студентам торт в виде... кошачьего лотка. Логика ясна: все любят котиков
16. Раз у морских свинок совсем немного дней рождения в жизни, то пусть уж каждый будет особенным
17. Слегка не вместилась
18. Кто-то берет в кино попкорн, а эта женщина — вареную кукурузку
19. Этому песику купили крошечный ноутбук, чтобы у него хотя бы был вид, будто он занимается чем-то важным
21. «Не приехал домой на День благодарения, и теперь моя семья ведет себя так, будто я умер»
А в вашем окружении есть такие «люди-экстра», которые все делают с избытком? Расскажите о них в комментариях!
Фото на превью jairafarala/twitter