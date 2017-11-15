Эти 20 клевых людей слегка перегнули палку, но их искренность здорово подкупает

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Некоторые люди, за что бы ни брались, делают это с лихвой и избытком, через край. Иногда это выглядит странно, но чаще всего заставляет удивляться и улыбаться. И пусть иногда эти люди перегибают палку, но AdMe.ru уверен: с ними не соскучишься, а уж их заботы, кажется, хватит на десятерых. Судите сами.

1. Когда нужно выскользнуть ночью в окно так, чтобы никто не заметил пропажи, не жалко и локона волос

2. 4 часа убито на этот рождественский костюм, только представьте!

3. «Друг всегда подбирает напитки под свой наряд»

4. «Оставляем собаку у друзей. Мама собрала ей сумку с собой»

5. «„Устраивайтесь поудобнее“, — сказали они...»

6. Когда ты ну очень одинок

7. Самоотверженность

8. «У моего пса есть свой шкафчик для ошейников и галстучков»

9. «Подруга собирается в Помпеи. Она нарисовала на ногтях... вулканчики»

10. Когда ты большая поклонница рюшей и бантиков

11. «Каждый месяц моя тетя устраивает своим собакам тематические фотосессии»

12. Ради хороших фоток любимой подруги и свое вечернее платье не жалко испортить

13. К работникам этого мебельного магазина есть пара вопросов

14. «Мама переругалась со всеми подругами, и теперь это фото женщин без голов»

15. Эта женщина приготовила своим студентам торт в виде... кошачьего лотка. Логика ясна: все любят котиков

16. Раз у морских свинок совсем немного дней рождения в жизни, то пусть уж каждый будет особенным

17. Слегка не вместилась

18. Кто-то берет в кино попкорн, а эта женщина — вареную кукурузку

19. Этому песику купили крошечный ноутбук, чтобы у него хотя бы был вид, будто он занимается чем-то важным

21. «Не приехал домой на День благодарения, и теперь моя семья ведет себя так, будто я умер»

А в вашем окружении есть такие «люди-экстра», которые все делают с избытком? Расскажите о них в комментариях!