Есть такой стереотип, что мужчины — это взрослые дети. И мы не собираемся его ломать

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Считается, что первые 40 лет в жизни мальчика самые сложные. Что ж, главное — относиться к этому со здоровой долей юмора, как делают герои нашей подборки. Например, мужчина, которому дали в руки бенгальские огни или игрушечный вертолет, абсолютно точно превращается в ребенка.

AdMe.ru покажет вам фото мужчин, которые и думать не собираются о серьезном поведении.

«На моей свадебной вечеринке были бенгальские огни. Кажется, что они покорили моего тестя»

«Мой муж повесил магниты на холодильнике, повторив сцену из мультфильма „Король Лев“»

Когда очень хочешь поплавать со своими рыбками

«Мой приятель выиграл во флешмобе „Кто сможет поместить больше кукурузных колечек на своего ребенка“»

Нет, мы тоже не понимаем, что здесь происходит

Маска супергероя идет всем вне зависимости от возраста

«Мой 90-летний дедушка — настоящий профессионал компьютерных игр»

«Я больше никогда не разрешу мужу ходить в магазин рукоделия с нашим ребенком»

«Сегодня мой парень купил принтер для печати наклеек»

«Кошка».

«Отец моего друга осматривал достопримечательности Бостона»

Вы только посмотрите на всех этих детей

«Мой папа застрял в заборе, пытаясь скормить пауку мертвую пчелу»

«Мы пропустили затмение, и папа решил импровизировать»

Чем котенок отличается от мужчины

Отличный костюм для лыжной прогулки

Когда прогулка с ребенком принимает неожиданный поворот

«Так мой парень пригласил меня на выпускной»

Только представьте, сколько игровых автоматов он покорил ради этой награды

«Так мой папа готовится к просмотру фильма»

Когда стесняешься окружающих прямо как в детстве

«Я бросил колледж 4 года назад, но сегодня купил этот костюм и пробрался на чужой выпускной. Надеюсь, моя мама гордится»

Все-таки мужчины никогда не взрослеют

«Этот 86-летний мужчина бросил мне вызов в танцах на шесте. Он победил»

«Отец спрятал ключи от машины в сейф, но я все равно ее завел, просто прислонив сейф к зажиганию»

Когда решил повторить классическое фото с Пизанской башней без Пизанской башни

Когда уже вырос, но размеры все еще остаются загадкой

Когда хочешь, чтобы твой друг всегда был рядом

Бонус: что делают мужчины в свободное время

А какими забавными выходками отличились вы или ваши знакомые?