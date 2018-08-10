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Пользователей твиттера увлекло новое обсуждение: они рассказывают о проблемах миллениалов, как серьезных, так и пустяковых. Кто-то сетует на тяжести взрослой жизни с кредитами и поисками работы, а кто-то шутит на тему вейпов и крафтового пива.

Мы в AdMe.ru выбрали несколько твитов о насущных проблемах, которые наверняка знакомы многим миллениалам. Взгляните, может, кто-то успел выразить и ваше мнение?

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Интересно, к каким поколениям причисляют себя наши читатели? Может, вы принадлежите к поколениям X и Z? Давайте расскажем в комментариях о своих трудностях — как серьезных, так и не очень. Чем лучше мы знаем друг друга, тем проще нас понять, не правда ли?