Если вам кажется, что ваш день не задался, посмотрите нашу подборку действительно грандиозных провалов

Всем свойственно ошибаться, от этого никто не застрахован. Но если инженеры построили мост прямо у вас пред окном, это, конечно, не очень радует. И на таком фоне тарелка с дырочками кажется детским лепетом. Вот в нашей статье мы и собрали весь спектр эпичных провалов. Что-то заставит улыбнуться, а что-то и ужаснуться.

AdMe.ru предлагает отвлечься от своих дел и посмотреть вместе с нами, как могут ошибаться обычные люди различных профессий.

Уровень безопасности — «Форт-Нокс»

Так себе идея

Когда дорогу строили любители боев в грязи

После окончания строительства данного моста признали, что это ошибка проектирования

Это не то, что мы хотели бы смотреть во время еды

Кажется, эта лиса повидала в жизни всякое

От продавцов-буддистов

Не самый лучший дизайн тарелок

Пссс... Хотите остановиться?

Экстрим для инвалидных колясок

Восхождение на трон

Тарелка для тех, кто на диете

А точно Китай?

Это пальмовое дерево, вышитое на наволочке

Теперь водитель будет знать, что эти оранжевые штучки не просто так установлены

Фото на превью azdvatri4pyat / pikabu

20 На склад!
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