Если вам кажется, что ваш день не задался, посмотрите нашу подборку действительно грандиозных провалов
Всем свойственно ошибаться, от этого никто не застрахован. Но если инженеры построили мост прямо у вас пред окном, это, конечно, не очень радует. И на таком фоне тарелка с дырочками кажется детским лепетом. Вот в нашей статье мы и собрали весь спектр эпичных провалов. Что-то заставит улыбнуться, а что-то и ужаснуться.
AdMe.ru предлагает отвлечься от своих дел и посмотреть вместе с нами, как могут ошибаться обычные люди различных профессий.
Уровень безопасности — «Форт-Нокс»
Так себе идея
Когда дорогу строили любители боев в грязи
После окончания строительства данного моста признали, что это ошибка проектирования
Это не то, что мы хотели бы смотреть во время еды
Кажется, эта лиса повидала в жизни всякое
От продавцов-буддистов
Не самый лучший дизайн тарелок
Пссс... Хотите остановиться?
Экстрим для инвалидных колясок
Восхождение на трон
Тарелка для тех, кто на диете
А точно Китай?
Это пальмовое дерево, вышитое на наволочке
Теперь водитель будет знать, что эти оранжевые штучки не просто так установлены
Фото на превью azdvatri4pyat / pikabu