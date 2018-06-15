Трогательные истории, которые даже закоренелого скептика заставят поверить в любовь

Живу с мамой, встречаюсь с парнем, дело к свадьбе идет, и тут моя мама заболела. С работы ее выгнали, денег стало меньше, а еще много средств на лекарства стало уходить. Поплакалась любимому, а он молча ушел, я расстроилась, подумала, что он решил бросить меня, узнав о проблеме. Но через неделю объявился, всучил мне пухлый конверт с деньгами со словами: «Покупай все, что нужно, и не парься из-за ерунды». Оказалось, что машину продал, чтобы нам помочь.