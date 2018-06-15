Трогательные истории, которые даже закоренелого скептика заставят поверить в любовь
Порой кажется, что современные люди очерствели и уже не способны на искренние чувства. Но на самом деле любовь повсюду, стоит только приглядеться. Например, можно увидеть, как пожилая пара поддерживает друг друга в автобусе, чтобы не упасть, или как любящая женщина встречает с работы расстроенного мужа. Именно такие истории из жизни реальных людей мы представляем вашему вниманию.
AdMe.ru собрал для вас 10 самых трогательных историй из сообществ «Подслушано» и «Палата № 6». После прочтения возможно резкое улучшение настроения и желание срочно обнять любимых или даже признаться кому-то в своих чувствах.
- Поставила пароль на свой ноутбук, потому что не хочу, чтобы на нем оказались танки и, не дай бог, вирусы. Сказала мужу, что разрешу взять, если угадает пароль с 3 попыток. Он угадал с первой, написав «ятебялюблю».
- Моего дедушку за За 3 дня до 47-й годовщины свадьбы с бабушкой положили в больницу с микроинсультом. Но даже лежа в больнице, он смог сделать ей сюрприз: написал стихотворение и сходил за цветами, несмотря на запреты врачей. А когда она приехала к нему и увидела его с цветами, на ее глазах появились слезы.
- Как-то раз девушка рассказала мне, что в детстве у нее была книга сказок, которую ей читала мама. Книга старая, 50-х годов, она ее обожала. Нашла фотографии в интернете, показала. Она забыла ее в другой стране, когда переезжала. Я узнал, где найти и купить подобную книгу, благо был большой тираж, и подарил ей. Первый раз в жизни увидел, что такое плакать от счастья. Оказалось, что я случайно нашел ту самую книгу — с подписью ее мамы.
- Пришла домой такая злая, что аж трясло. Муж, увидев мое состояние, быстренько набрал полную ванну горячей воды с душистой пеной, усадил меня туда, дал в руки пару уточек и попросил рассказывать, что стряслось. Устроила бой уточек среди пенного моря, попутно жалуясь на жизнь, а в паузах муж засовывал мне в рот кусочки шоколада.
- Еду в автобусе. На одной из остановок заходят дедушка и бабушка. Очень пожилые. И бабушка так мило и крепко держала своего дедушку за руку, а он за нее ухватился как за единственную опору. Присаживаться на места не стали (проехали одну остановку). Когда объявили их остановку, бабушка говорит деду: «Ну, давай отталкивайся от стены и пойдем!» Я в тот момент подумала: «Вот бы каждому в старости найти такую бабушку или дедушку, которые поддержат».
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Живу с мамой, встречаюсь с парнем, дело к свадьбе идет, и тут моя мама заболела. С работы ее выгнали, денег стало меньше, а еще много средств на лекарства стало уходить. Поплакалась любимому, а он молча ушел, я расстроилась, подумала, что он решил бросить меня, узнав о проблеме. Но через неделю объявился, всучил мне пухлый конверт с деньгами со словами: «Покупай все, что нужно, и не парься из-за ерунды». Оказалось, что машину продал, чтобы нам помочь.
- Женаты 8 лет, муж почти никогда не говорил «люблю». Вместо этого — горячий ужин, уроки с сыном, а вчера вообще меня удивил: к моему приходу повесил на батарею мое домашнее платье, чтобы я, замерзшая по дороге домой, переоделась в теплое... К черту цветы и громкие слова, любовь — это поступки.
- Сегодня я поняла, что любовь существует. Мама собиралась на учебу в другой город, папа ходил за ней хвостом весь грустный. Мама спросила: «Как ты будешь жить, если я умру?» На что папа ответил: «Я не буду, рядом лягу».
- Делала маникюр у мастера на дому. С работы пришел ее муж. Стандартные вопросы про самочувствие, работу, ужин. Голос у парня грустный, поникший. Девушка обращается ко мне: «Подождите 5 минут, у нас ритуал». Подумала, что они займутся любовью или услышу причмокивания за дверью. А она его крепко обняла и уткнулась в грудь. Он дышал ей в макушку и повторял: «Спасибо, ты мое счастье», — потом чмокнул в лоб и отпустил снова ко мне. Если мне кто-то скажет, что любви нет, я кину в него камень.
А у вас или у ваших знакомых есть подобные истории? Нам будет очень интересно их узнать!