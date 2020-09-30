16 человек, у которых ничто не предвещало беды, а потом навалилось вот это вот все

Провал всегда подстерегает там, где его не ожидаешь. Стоит ослабить бдительность или пуститься в сомнительную авантюру, и останется только фотографировать свою неудачу, чтобы другим неповадно было.

AdMe.ru тоже не чужды провалы, но мы считаем, что нужно во всем искать позитив и учиться на своих ошибках. Только последнему герою нашей статьи особенно не повезло: исправить уже ничего не получится.

«Мое фото из ежегодника, сделанное, когда я начала работать учителем. Фотограф сказал, что все хорошо, и я больше не думала об этом, пока не увидела ежегодник»

«Воспользовалась бомбочкой для ванны. Что-то теперь совсем не хочется туда лезть»

Наглядная демонстрация закона подлости

«Посоветовали выбирать арбуз с желтым пятном и паутинкой. Вот результат»

Сотрудник случайно разбил около 40 тарелок

«Каким-то образом в мою шину попал целый гаечный ключ»

«За моей задней дверью кладбище восьминогих»

«Мне казалось, что ожидания совпали с реальностью, но потом я заметил, что на картинке нет плесени»

«Это было громко»

«Пролил чай, и вот что из этого получилось. И тебе того же, жизнь!»

«Мой дом продается, и покупатели недавно осматривали его. С того момента бачок в туалете переполнился, и случилось это»

«Мы работаем до 2:00, но в 1:45 к нам пришел какой-то умник и попросил 46 комбо-сэндвичей»

Водитель этого джипа был слишком самоуверен

«Срочные новости: местная растяпа уронила спагетти на свою кровать»

«Я несколько часов красил эти зажимы распылителем и не осознавал, что часть краски летит на меня. Лицо было в респираторе, но все остальное теперь выглядит так»

Бонус: «Я мужчина ростом 178 см, который носит обувь 34-го размера. Мне до сих пор нужно покупать обувь в детском отделе»