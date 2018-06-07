Чтобы стать гением, достаточно того, что под рукой. Вот доказательства

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Если бы можно было выбрать, с кем оказаться на необитаемом острове, мы бы точно обратили внимание на ребят из этой статьи. Если они могут превратить пятно на футболке в остров или прийти на пляж со своей стремянкой, они точно никогда и нигде не пропадут.

AdMe.ru собрал фотографии пользователей, которые смотрят на окружающую действительность под другим углом и находят необычное применение обычным вещам.

«Если вы пролили что-то на футболку, просто обведите пятна и дайте им название. Будет выглядеть так, будто вы вернулись с каких-то островов»

То чувство, когда пригодилась геометрия

«Мой друг сегодня забыл вилку»

Когда не хватило тележки, но ты проявил смекалку

«Мой папа из тех, кто живет в 3017-м»

«Пришел на пляж и увидел это. Потрясающе»

«Универсальный пульт моего дяди»

Когда в горячий сезон не хочешь упустить ни одного посетителя

В качестве держателя для бумажных полотенец можно использовать вешалку

А для туалетной бумаги подойдет ручка от малярного валика

«Мой хитрый папа спрятал свое пиво»

Когда пришел на пляж и вспомнил, что не умеешь плавать

Как тебе такое, Илон Маск?

Когда оказался не в том месте не в то время, но не растерялся

Стильный держатель для ножей за 1 минуту

Парень, ты чертов гений

Бонус: предсказываем, что он вырастет и изобретет что-то очень крутое

WHOSE CHILD IS THIS pic.twitter.com/n8ggj4gEm1 — wikipedia brown will not yield not one second (@eveewing) March 4, 2018

А у вас есть веселые и полезные лайфхаки, которыми вы готовы поделиться с миром?