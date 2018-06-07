Чтобы стать гением, достаточно того, что под рукой. Вот доказательства
Если бы можно было выбрать, с кем оказаться на необитаемом острове, мы бы точно обратили внимание на ребят из этой статьи. Если они могут превратить пятно на футболке в остров или прийти на пляж со своей стремянкой, они точно никогда и нигде не пропадут.
AdMe.ru собрал фотографии пользователей, которые смотрят на окружающую действительность под другим углом и находят необычное применение обычным вещам.
«Если вы пролили что-то на футболку, просто обведите пятна и дайте им название. Будет выглядеть так, будто вы вернулись с каких-то островов»
То чувство, когда пригодилась геометрия
«Мой друг сегодня забыл вилку»
Когда не хватило тележки, но ты проявил смекалку
«Мой папа из тех, кто живет в 3017-м»
«Пришел на пляж и увидел это. Потрясающе»
«Универсальный пульт моего дяди»
Когда в горячий сезон не хочешь упустить ни одного посетителя
В качестве держателя для бумажных полотенец можно использовать вешалку
А для туалетной бумаги подойдет ручка от малярного валика
«Мой хитрый папа спрятал свое пиво»
Когда пришел на пляж и вспомнил, что не умеешь плавать
Как тебе такое, Илон Маск?
Когда оказался не в том месте не в то время, но не растерялся
Стильный держатель для ножей за 1 минуту
Парень, ты чертов гений
Бонус: предсказываем, что он вырастет и изобретет что-то очень крутое
WHOSE CHILD IS THIS pic.twitter.com/n8ggj4gEm1— wikipedia brown will not yield not one second (@eveewing) March 4, 2018
А у вас есть веселые и полезные лайфхаки, которыми вы готовы поделиться с миром?
Фото на превью joecool32/Reddit