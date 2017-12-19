19 душевных фото, которые стоит увидеть каждому, кто разочаровался в мире

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У каждого из нас бывают моменты разочарования в жизни и людях. Чтобы выйти из этого состояния, порой требуются неимоверные усилия. Но мы уверены: хорошее всегда случается, нужно только уметь его заметить. AdMe.ru собрал для вас порцию добра, чтобы самый пасмурный день стал немного светлее.

1. «Никогда не видел свою сестру-аутиста такой счастливой. Она впервые завела друга. Знакомьтесь, это Фаззи»

2. «В 1995-м бабуля подарила мне плюшевого кота. Когда она умерла, я нашла в ее доме такого же, но в идеальном состоянии. Сравните игрушки: вот так выглядят 20 лет любви»

3. Парень накрыл пленкой чужую машину с открытым окном, чтобы салон не замочил дождь

4. В непогоду женщина укрыла пса одеялом, а потом впустила в магазин

5. «Мой парень рос в бедной семье. В детстве он мечтал о ланч-боксе с Чаризардом, который его мама не могла себе позволить купить. И вот я нашла этот ланч-бокс из его детства и подарила ему»

6. Первые снежки в жизни собаки. Он пока не в курсе, как это работает, но все равно счастлив

7. Музыкант позволил едва слышащему мальчику положить голову на гитару, чтобы услышать хоть немного музыки

8. Выживший при пожаре лягушонок

9. «Сделал предложение девушке, а потом мы разглядели сердце на нашей тени. Это знак»

10. Женщина по дороге зашила порванное сиденье в маршрутке

11. Парень залез в грязную канаву с водой, чтобы спасти щенков, которых затопило

12. «Помог этой женщине нести багаж по лестнице в метро, и она наградила меня за это двумя бананами»

13. Девочка тащит на себе обессиленную козу, которая только что родила, а пес несет новорожденного

14. Парень устраивает у себя дома вечеринки для незнакомых одиноких людей

15. На улице Лондона висит такой «гардероб»

16. Мужчина возле супермаркета просто так предлагает прохожим посмотреть на Сатурн

17. Продавец оставил бездомного пса спать в витрине, потому что на улице было очень холодно

18. Ребенок впервые встретился с отцом

19. Женщина увидела на улице бездомного без теплой куртки и поспешила исправить ситуацию

А свидетелями каких добрых поступков становились вы? Или, может быть, сами кому-то помогли? Давайте рассказывать в комментариях и делиться добром.