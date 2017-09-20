27 человек, у которых день начался явно хуже вашего
У всех случаются маленькие жизненные неудачи, с которыми каждый из нас справляется по-разному. И прежде чем отчаиваться и унывать, подумайте, что у кого-то сегодняшний день может быть еще хуже.
AdMe.ru подготовил для вас подборку фото людей, у которых день явно не задался.
Просто сотни коробок замороженной пиццы
В огне не горит и в воде не тонет?
Не такой косметический ремонт я планировал
Не знаю, как так получилось
И тут я понял, что мой день начался не совсем удачно
Удачно съездил на автопрофилактику
— Держись крепче.
— Хорошо, пап.
Поплыли?
Чудесный вышел обед
Упс...
Попросил сына съездить на мойку
Счастливчик — мое второе имя
Великолепно
Не повторяйте моих ошибок
Я просто хотела мороженого
К такому меня жизнь не готовила
В жизни нашего принтера началась черная полоса
Решил вздремнуть на кушетке, пока запекалась пицца. 2,5 часа прошли незаметно
По-моему, у моего водителя возникли проблемы
За секунду до...
Я просила ничего не писать на моем торте
Так выглядит боль
Я пыталась сделать классную фотку, но что-то пошло не так
Это был очередной утомительный день в школе
Фото на превью reddit