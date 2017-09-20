27 человек, у которых день начался явно хуже вашего

У всех случаются маленькие жизненные неудачи, с которыми каждый из нас справляется по-разному. И прежде чем отчаиваться и унывать, подумайте, что у кого-то сегодняшний день может быть еще хуже.

AdMe.ru подготовил для вас подборку фото людей, у которых день явно не задался.

Просто сотни коробок замороженной пиццы

В огне не горит и в воде не тонет?

Не такой косметический ремонт я планировал

Не знаю, как так получилось

И тут я понял, что мой день начался не совсем удачно

Удачно съездил на автопрофилактику

— Держись крепче.

— Хорошо, пап.

Поплыли?

Чудесный вышел обед

Упс...

Попросил сына съездить на мойку

Счастливчик — мое второе имя

Великолепно

Не повторяйте моих ошибок

Я просто хотела мороженого

К такому меня жизнь не готовила

В жизни нашего принтера началась черная полоса

Решил вздремнуть на кушетке, пока запекалась пицца. 2,5 часа прошли незаметно

По-моему, у моего водителя возникли проблемы

За секунду до...

Я просила ничего не писать на моем торте

Так выглядит боль

Я пыталась сделать классную фотку, но что-то пошло не так

Это был очередной утомительный день в школе

Фото на превью reddit

53 На склад!
11 Комментарии
  • 20 сентября 2017
  • 11
  • 67677

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