27 человек, у которых день начался явно хуже вашего

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У всех случаются маленькие жизненные неудачи, с которыми каждый из нас справляется по-разному. И прежде чем отчаиваться и унывать, подумайте, что у кого-то сегодняшний день может быть еще хуже.

AdMe.ru подготовил для вас подборку фото людей, у которых день явно не задался.