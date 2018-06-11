Если вам кажется, что вы повидали в жизни все, то наши истории с непредсказуемым финалом убедят в обратном

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Если бы вам сказали, что можно устроиться на работу мечты, просто-напросто психанув, или провести деловую встречу с иностранцами, не зная их языка, вы бы поверили? А наша статья состоит именно из таких историй, кажущихся выдумкой ловких сценаристов. Но куда там киношникам до фантазии самой жизни!

AdMe.ru собрал для вас самые запоминающиеся истории от пользователей «Подслушано», которые являются доказательством того, что жизнь — действительно непредсказуемая штука.