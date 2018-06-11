Если вам кажется, что вы повидали в жизни все, то наши истории с непредсказуемым финалом убедят в обратном
Если бы вам сказали, что можно устроиться на работу мечты, просто-напросто психанув, или провести деловую встречу с иностранцами, не зная их языка, вы бы поверили? А наша статья состоит именно из таких историй, кажущихся выдумкой ловких сценаристов. Но куда там киношникам до фантазии самой жизни!
AdMe.ru собрал для вас самые запоминающиеся истории от пользователей «Подслушано», которые являются доказательством того, что жизнь — действительно непредсказуемая штука.
- Рассказывал дедушка. Его студенты работали летом проводниками и часто за долю малую брали безбилетных пассажиров. Однажды поезд уже тронулся, и видят они, как бабка бежит за поездом и кричит: «Возьмите меня, сынки!» Они ее затащили в вагон, а тут, как назло, контролеры. Проводники затолкали бабку в отделение для багажа под полкой и сели на нее. Контролерам показалось странным, что оба сидят на полке, согнали их, а там бабка. И тут бабка достала билет...
- У меня есть брошь. Ничего особенного, можно сказать, невзрачная. И тут в метро ко мне подсаживается бабушка лет 70 и просит продать, предлагает 20 тысяч. Я отказалась, но она дала свой номер и попросила подумать, если нужно больше, она найдет. Спросила у своей бабушки, она пожала плечами, сказала, что когда-то давно ей ее подарили. Мне стало интересно, и я позвонила той бабушке. Оказалось, что это брошь ее мамы, которую та продала 60 лет назад, чтобы прокормить семью. Показала старые фото. Я просто отдала ей брошь.
- Решила я посадить косточку авокадо. Соорудила конструкцию, чтобы острая часть косточки была наверху, а остальная — в воде. Поставила на подоконник. Жду, в общем, когда косточка треснет и пойдут ростки. Еще мужу сказала не трогать, а то он любитель чего-нибудь выкинуть. И вот недавно косточка треснула. Я, обрадованная, пишу мужу (он на работе): «Косточка авокадо треснула!» — и отправляю. Пока я писала продолжение о том, что скоро пойдут ростки, муж успел испугаться: «Это не я, я не трогал косточку!»
- Приписала в резюме знание языка, учебник по которому пылился на полке. Кому в голову придет проверять чешский? Прошла собеседование, про язык не спрашивали. Спустя год уже забыла об этом вранье, и тут начальница выдает: «Поставщики из компании N послезавтра прилетят, переговоры будешь вести, как раз твой чешский пригодится!» Начальница осталась довольна: чехи ржали и согласились на наши цены. Только я не анекдоты рассказывала, а спрашивала, где гостиница, и повторяла, что не знаю чешский.
- Однажды ко мне подошел парень и отрывочными русскими словами и жестами спросил, как ему попасть в музей. Я объяснила, а он таким же образом сказал, что он из Германии и приехал в нашу прекрасную столицу. Так совпало, что я в своем языковом вузе вторым языком как раз изучаю немецкий. Я обрадовалась предстоящему опыту общения с носителем языка и сообщила ему об этом на его языке. Начала беседу, а он спокойно на русском сказал: «Ой, извини, я ошибся», — и ускакал.
- Мой папа — суровый и серьезный человек, все эти телячьи нежности не для него. Недавно, когда мы ехали в машине, я увидела его вторую сторону, милую и заботливую. А все потому, что на дороге сидели птички, и, приближаясь к ним, он орал в открытое окно: «Птички, улета-а-айте! Улетайте, я не хочу вас убивать!»
- Собираюсь в кино, договорилась встретиться с друзьями там. Как поняла, билет мне купят, так как опаздываю. Забегаю, в коридоре никого, все люди в зале, на пути охранник, объяснила: «Билет мне купили, меня ждут внутри». Пропустил. Нашла своих, рассказала, что мне встретился охранник, и тут они: «А билет-то мы тебе не купили». Я в панике. Совесть... Кино закончилось, иду к кассе платить, там никого, опять охранник, мне стыдно, объяснила ему ситуацию. На что он:
— Кино понравилось?
— Да...
— Ну вот и все.
- Настроение было упадническое. Расстались с парнем, шла по улице, еле сдерживая слезы. По пути купила молочный коктейль с добавлением ванили. Мое удивление тем, насколько зеленым был данный продукт, сменилось гастрономическим наслаждением. Выпила, зашла в метро. Напротив меня сидела пожилая парочка, которая с пристрастием меня разглядывала. Мне казалось, что они все поняли, начали посещать мысли о том, как жалко я выгляжу, что нужно собраться. И только зайдя в лифт, посмотрев на себя в зеркало, я поняла, что не такой уж несчастный у меня видок, а вот губы зеленее самой жабы...
- Моя подруга всегда мечтала о пышной свадьбе: голубой торт, цветы, жених в костюме с голубой бабочкой, красивые тона, роспись на озере, синее небо... И вот она выходит замуж за любимого армянина. Все не так: тетя без них решила, какой будет ресторан, выбрала розовое оформление, заказала торт с персиковыми цветами, фото, видео. Подруга отвоевала только выбор платья, держа его строго в секрете. Настал тот самый день. Свадебный кортеж подъезжает к дому невесты, и выходит ОНА. В пышном платье василькового цвета.
- Как-то муж, после очень долгого поиска новой работы, психанул и отправил резюме в нефтегазовую компанию на вакансию с очень высокой ЗП для нашего города, так сказать, решил раскатать губу. И его ведь пригласили на собеседование, а потом взяли на работу, притом что у него не было никакого опыта в этой сфере, благо, было высшее техническое образование. До сих пор не понимаем, почему его взяли, но этот день открыл нам дорогу в обеспеченную счастливую жизнь.
- Мне было 24 года. Я поругалась с мужем и сидела в парке на лавочке совершенно разбитая. Ко мне подошел он. Сел рядом, представился. Завязался простой, но очень теплый, добрый разговор. Он так замечательно улыбался. Потом взял меня за руку, сказал, что я самая красивая, поцеловал и ушел к маме. Спасибо, трехлетний Дима, я тебя не забуду!
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Фото на превью overhear