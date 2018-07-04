Если вам кажется, что авиаперелеты — это только шикарный вид из иллюминатора, посмотрите эти 19 фото

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Каждый, кто хоть раз летал, знает, что добраться до места назначения иногда равносильно подвигу. В аэропорту или на борту обязательно найдется хоть один человек, который ведет себя как дома, совершенно не понимая, почему это ему нельзя класть ноги на поручни кресла перед собой, брать чужую еду или даже просто снимать носки.

AdMe.ru знает, что в аэропорту и на борту самолета можно за день получить больше впечатлений, чем за неделю отпуска. Мы собрали самые смешные и абсурдные фото, сделанные пассажирами.

Такие чемоданы точно не потеряются

Кто-то сдал в багаж одну банку пива

Посвящается всем, кто чувствует себя неуютно в зале ожидания

Ручная кладь — сервированный осетр

Пассажир пытается нагреть пиццу под лампой

Детская непосредственность 80-го уровня

«Мой брат — пилот, он заснял это во время дозаправки»

У вас есть догадки?

И пусть весь мир подождет, пока эта пара воркует возле выхода из терминала

Сразу видно, ребенок был при деле на протяжении всего полета

«Я в замешательстве из-за пожилой леди, сидящей передо мной»

Когда не разрешили брать молоко на борт

Чей-то ребенок дергает волосы на ноге пассажира

А кто-то всерьез собирался взять лук в самолет

«Теперь, наверное, я видела все»

Палец ноги, которая только что была в кроссовке, — лучшая основа для создания браслета

Уровень отношений: на тебя можно положиться

Кажется, кто-то не дотерпел до парикмахерской

Интересно, о чем думал хозяин багажа?

Бонус: пусть вам встречаются такие обаятельные попутчики

Какую самую курьезную ситуацию вы наблюдали в поездке?