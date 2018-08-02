Если ученые будущего увидят эти фотографии, они всю голову сломают, что тут вообще происходит
Не все происходящее в нашем мире поддается логическому объяснению. Посмотрев на некоторые вещи, еще долгое время можно ходить в раздумьях на тему того, что же это было такое.
Редакция AdMe.ru собрала несколько фотографий, которые выходят за рамки нормальности, а некоторые даже вводят в ступор.
Когда любишь еду так, что готов уйти в нее буквально с головой
Сразу видно, человек по образованию инженер
Молодой человек, у вас в роду жирафов не было?
Мурашки по коже от одного только вида
Котопса мы уже видели, а это что-то новенькое
Кажется, у этого человека проблемы с подбором перчаток
Эпилятор нового поколения
В этом году хороший урожай кроссовок
Это что, дворник для забора?
Ну а что, пчелы тоже хотят мир посмотреть
Родители порадуются, тому как дочь научилась аккуратно вырезать
Ну вот умеют люди отдыхать, ничего не скажешь
Да, сэр, у нас есть розетка и зарядное устройство
Когда живешь в квартире в центре и любишь поплескаться в бассейне
Даже представить сложно, что тут произошло
Когда в душе ты черепаха
Осторожно, летающие машины
Туалет — опасное место. Лучше не оставаться в одиночестве, мало ли что
Интересно, дизайнер видит этот плед в своих снах?
Фото на превью pusekele / reddit, uglydesign / instagram