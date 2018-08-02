Если ученые будущего увидят эти фотографии, они всю голову сломают, что тут вообще происходит

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Не все происходящее в нашем мире поддается логическому объяснению. Посмотрев на некоторые вещи, еще долгое время можно ходить в раздумьях на тему того, что же это было такое.

Редакция AdMe.ru собрала несколько фотографий, которые выходят за рамки нормальности, а некоторые даже вводят в ступор.

Когда любишь еду так, что готов уйти в нее буквально с головой

Сразу видно, человек по образованию инженер

Молодой человек, у вас в роду жирафов не было?

Мурашки по коже от одного только вида

Котопса мы уже видели, а это что-то новенькое

Кажется, у этого человека проблемы с подбором перчаток

Эпилятор нового поколения

В этом году хороший урожай кроссовок

Это что, дворник для забора?

Ну а что, пчелы тоже хотят мир посмотреть

Родители порадуются, тому как дочь научилась аккуратно вырезать

Ну вот умеют люди отдыхать, ничего не скажешь

Да, сэр, у нас есть розетка и зарядное устройство

Когда живешь в квартире в центре и любишь поплескаться в бассейне

Даже представить сложно, что тут произошло

Когда в душе ты черепаха

Осторожно, летающие машины

Туалет — опасное место. Лучше не оставаться в одиночестве, мало ли что