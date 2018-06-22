Когда объединяются кривые руки и больная фантазия, то появляются такие шедевры

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Креативность — ценное качество, но у некоторых оно выходит за пределы адекватности. Тогда появляются вышитые крестиком машины, кресла из шин или желе с челюстями. Все это выглядит странно и нелепо, зато забавно и смешно.

AdMe.ru собрал примеры абсурдного творчества, которыми поделились пользователи сети.

С левым глазом накосячили

Плюшевый автомобиль

Интересно, далеко ли он уехал?

Когда не работает дверной звонок

Венок для любительниц поесть

Как насчет татуировки в виде пресса?

Потерялся ремешок? Скотч выручит

Как вам маникюр?

Страшно подумать, где он достал эти рты

Бампер в стиле эко

Креативненько

Зато не пальцами расчесывать

Хуже всего то, что они использовали новые шины

Почему у Марио уши на уровне рта?

Серьезно? И это съедобно?

Блокнот из обезглавленной игрушки Ферби — почему бы и нет?

Туфли для цыпочек

Когда жара одолела

Держатель для телефона. Сам сделал

Подставка для ножей

Красивая вышивка. Но лучше бы на салфетке, чем на машине

Не зря столько лет собирал винные пробки, не зря

Ну что, взяли на заметку какую-нибудь идею?