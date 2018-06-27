Если бы за продуманный дизайн давали награды — авторы некоторых вещей не сходили бы с высшей ступени пьедестала

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый день где-то в мире придумывают новые интересные вещи. Например, вы когда-нибудь во время лекций по химии думали о том, как не хватает специальной тетради для этих формул? Дизайнеры задумались и создали ее. Или лестница, показывающая, сколько вы потратили калорий, — отличный стимул для спорта.

AdMe.ru покажет дизайнерские вещи, которые доказывают, что в мире еще осталось место для воплощения гениальных идей.

Плетеный QR-код из бамбука

Крючок для одежды в спортзале в форме культуриста

На этой упаковке есть инструкция, как сделать из нее подставку для палочек

Столовые приборы всех цветов радуги — для веселых обедов

Эта лестница показывает, сколько калорий вы тратите, шагая вверх

Крайне обаятельный держатель для скотча

Этикетка, из которой можно сложить оригами

Кораблик, который может плавать, если наполнить бутылку

Ленивая кружка для выходных

Стул в виде сэндвича

Раскраска, которая поможет рисовать в стиле Ван Гога

Очаровательный коврик для ванной

Упаковка бальзама для губ в форме героев «Звездных войн»

Лучший держатель для щеток, что мы когда-либо видели

LED-фонарик на солнечных батареях. Идеально для походов

Бенджамин Франклин помогает заваривать чай

Магнитные держатели для ключей: брелок вставляется в держатель такой же формы

Пакетики сока, которые можно собрать в апельсин

Визитная карточка магазина мобильных телефонов в виде мобильного телефона

Мозаичный портрет Ван Гога

Поводок со встроенным зонтиком, чтобы ваша собака не промокла

Прозрачный скейтборд для эффекта полета

Тетрадь для лекций по химии

Футуристичные игральные кости

Майка, о которой мечтает каждый мужчина

Какое из этих дизайнерских решений покорило ваше сердце?