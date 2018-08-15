20+ редких фотографий, которые точно пополнят ваш багаж знаний (Чего только стоит скелет ежа)
Вы когда-нибудь видели черно-белые ресницы или линьку цикады? Вы сможете узнать матрас, если вам покажут его вид изнутри? А как насчет массажа, который делает слон? Эти и другие удивительные вещи происходят рядом с нами каждый день, и благодаря им жизнь намного интереснее выдуманных миров в книгах и сериалах.
AdMe.ru собрал 22 фотографии, позволяющих взглянуть на вроде бы привычные вещи с нового ракурса.
«Нашел цикаду, которая была в процессе линьки»
Практически вертикальная лестница
Эта куртка намокает по квадратикам на ткани
Берег, полностью усыпанный ракушками
Туалет для чрезвычайных случаев в лифте
«Случайно сфотографировал, как космическая ракета оставляет радужный след после запуска»
Инвалидные коляски для пляжа
Внутри матраса
Бабочка, которая маскируется под лист
Обувь XIX века с подошвой для шелушения каштанов
Скелет ежа
Пузырь упал на лист и не лопнул
Опора линии электропередачи, вид снизу
Необычный дверной замок из XX столетия
Клей под микроскопом
Банкомат, в который нужно вставлять карточку длинной стороной
Это фото не обработано
Стена из облаков
«Моя венерина мухоловка пытается съесть мыльный пузырь»
«Нашел конфеты 50–60-х годов. Они твердые как камень и ими можно писать как мелом»
«У меня не только необычный цвет глаз, но и черно-белые ресницы»
Бонус: необычный тайский массаж
А вы умеете находить что-то особенное в повседневной жизни?
Фото на превью mlkevazovsky / Pikabu