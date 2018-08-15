20+ редких фотографий, которые точно пополнят ваш багаж знаний (Чего только стоит скелет ежа)

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Вы когда-нибудь видели черно-белые ресницы или линьку цикады? Вы сможете узнать матрас, если вам покажут его вид изнутри? А как насчет массажа, который делает слон? Эти и другие удивительные вещи происходят рядом с нами каждый день, и благодаря им жизнь намного интереснее выдуманных миров в книгах и сериалах.

AdMe.ru собрал 22 фотографии, позволяющих взглянуть на вроде бы привычные вещи с нового ракурса.

«Нашел цикаду, которая была в процессе линьки»

Практически вертикальная лестница

Эта куртка намокает по квадратикам на ткани

Берег, полностью усыпанный ракушками

Туалет для чрезвычайных случаев в лифте

«Случайно сфотографировал, как космическая ракета оставляет радужный след после запуска»

Инвалидные коляски для пляжа

Внутри матраса

Бабочка, которая маскируется под лист

Обувь XIX века с подошвой для шелушения каштанов

Скелет ежа

Пузырь упал на лист и не лопнул

Опора линии электропередачи, вид снизу

Необычный дверной замок из XX столетия

Клей под микроскопом

Банкомат, в который нужно вставлять карточку длинной стороной

Это фото не обработано

Стена из облаков

«Моя венерина мухоловка пытается съесть мыльный пузырь»

«Нашел конфеты 50–60-х годов. Они твердые как камень и ими можно писать как мелом»

«У меня не только необычный цвет глаз, но и черно-белые ресницы»

Бонус: необычный тайский массаж

А вы умеете находить что-то особенное в повседневной жизни?