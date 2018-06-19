Посмотрите на колоритных болельщиков чемпионата мира по футболу — их снимки способны легко справиться с дурным настроением
К чемпионату мира по футболу можно относиться по-разному. Но чего у него точно не отнять, так это красочности и веселья, которые создают болельщики из разных уголков планеты. Они стараются не только поддержать свою сборную, но и представить свою культуру на улицах городов. Посмотрите нашу подборку — отличное расположение духа гарантировано.
AdMel.ru собрал людей, которых объединил футбол и которые, судя по всему, чертовски здорово проводят время.
Любитель футбола из Колумбии
Смекалистый амиго
Группа болельщиков приехала на чемпионат с картонной копией друга, которого жена не отпустила в Россию
Ничего необычного, просто бразильцы верхом на динозаврах в метро
Болельщика с ограниченными возможностями из Египта подняли вверх фанаты Мексики и Колумбии
Колоритный персонаж
Наряды здесь дадут фору модным показам
Вот это пыл
Настоящий болельщик: 5 лет путешествий в поддержку своей команды, 80 тыс. км, 37 стран
Перчик
Вылитый Элвис
Милота
Веселый парень, который путешествует по миру и оставляет послания маме, добрался и до чемпионата мира
«Мама, я в порядке».
Шикарный наряд девушки из Мексики
Мексиканским болельщикам фантазии не занимать
Юная болельщица на матче Коста-Рика — Сербия
Фото на превью illusigram/twitter, zurimo/pikabu