Душераздирающие снимки, в которых больше драмы, чем в любом бразильском сериале

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«Весь мир — театр», и, судя по героям этой подборки, иногда люди действительно ведут себя словно актеры драматической постановки. Да и происходящее с нами и вокруг нас нередко развивается по законам этого жанра. Цепочка событий приводит к кульминации, и вот он — решающий момент, который и застыл на следующих фото.

Мы в AdMe.ru собрали 27 снимков, на которых уровень напряжения действительно зашкаливает.

«Я не говорю, что он прав, но я понимаю его»

«Житель Флориды похитил ученого, чтобы тот сделал его собаку бессмертной».

Когда приходит беда — бежишь спасать самое ценное

«Скажи это еще раз»

Когда отношения в вашей компании слишком запутанны

Тот момент, когда жизнь разделяется на «до» и «после»

Видимо, открытие станции метро откладывается

Когда весь мир вокруг должен замереть

Кажется, кто-то сильно разозлил Вселенную

Когда немного переперчил блюдо

Иногда, если нарушаешь правила, приходится платить

Вот так и выглядит тупиковая ситуация

Вот уж точно — спустил деньги в канализацию

Видимо, даже внедорожникам нужна крепкая почва под колесами

Более затруднительного положения придумать невозможно

Тот момент, когда понимаешь, что последние несколько часов работал зря

Когда парковочных мест во дворе мало

Кажется, эти женщины просто обожают риск

Тот момент, когда начинаешь терять веру в человечество

Когда чувствуешь, что тебя где-то обманули

Зрелище, выдержать которое способны нервы далеко не каждого

Когда в душе ты настоящий бунтарь

Раз — и в салоне автомобиля добавилось красок

Остается лишь надеяться, что машина была застрахована

Тот момент, когда хочешь, чтобы все оказалось просто ночным кошмаром

Когда выходной заканчивается трагедией

Одно движение руки — и автомобилист становится пешеходом

«Не представляю, как поднять эту штуку, но я так хочу пить!»

Надеемся, что кто-нибудь все же поможет этому парню справиться с кружкой. А в какой из подобных ситуаций довелось побывать вам?