«Мыться нужно раз в неделю». Текст о том, как родительские предрассудки могут испортить детям жизнь

Соседка Оля зашла на чай, на ней лица нет. Говорит: «Ты представляешь, моя Лизка ноги побрила! И подмышки. И намывается каждый день, как кошка. Для кого ей бриться в 13-то лет?» — негодует Оля. А сама в свои 45 выглядит как куколка: маникюр, педикюр, модная стрижка, никакой лишней растительности. Но для дочери все это под запретом, потому что «мала еще».

И тут меня задело не по-детски, ведь я уже слышала эти странные фразы в своей юности. Меня зовут Маша, и я хочу обсудить с читателями AdMe.ru проблему, с которой сталкиваются многие люди в подростковом возрасте, — запрет на чистоту своего тела.

Мыться надо раз в неделю, остальное — баловство

Мои родители выросли в деревне, где порядок был неизменен испокон веков: баню топили раз в неделю — по субботам. В этот день полагалось наводить чистоту в доме, устраивать стирку, мыть полы, а уж потом идти париться. В остальные дни недели особо страждущие могли использовать «метод частичного помыва», освежая лишь определенные части тела. После свадьбы родители переехали жить в город, но деревенские привычки в быту так и остались: принимать ванну было заведено только по субботам, все остальное время надо было освежаться с помощью тазика. О том, чтобы устроить водные процедуры в середине недели, даже речи не шло: не принято было. Хотя, возможно, сами родители ходили в душевые на работе, но мы, дети, этого не видели. До периода полового созревания меня несильно беспокоил такой семейный уклад. Но в 12 лет все изменилось: начали бушевать гормоны, волосы становились сальными буквально за сутки, а запах пота было сложно перебить даже мамиными духами. Дезодорантов и антиперспирантов в середине 90-х у нас дома не было: то ли их просто не завозили в наш маленький город, то ли скудный семейный бюджет не предусматривал таких трат.

Я стала мыться «тайно»: при родителях было как-то неудобно. Приходила после школы — и сразу под душ. Тщательно вытирала ванну, сушила полотенце, но мама все же заметила мое внезапное стремление к чистоте. «Для кого это ты намываешься?», «Ни чем от тебя не воняет — не выдумывай!», «У тебя все волосы выпадут от такого частого мытья!» — мама ругала меня на чем свет стоит. Я чувствовала себя крайне неловко, будто делаю что-то плохое, запретное. Но идти в школу с грязными волосами и запахом пота было попросту стыдно, поэтому я молча выслушивала эти претензии и на следующий день, пока родители были на работе, снова шла под душ. Мне тогда казалось, что такие проблемы есть только в нашей семье, но, как выяснилось, это было не так.

Мне родители не разрешали мыться и мыть голову чаще раза в неделю. Притом что у меня волосы страшно жирные, уже в первый день вечером они были сплошным куском сала. Считали, что вредно. Отец говорил, что мыться в бане раз в неделю положено. И бриться запрещали, только подмышки можно было. А у меня в 12 лет уже «кусты» были хуже, чем у отца... Я была очень закомплексована — и так очки были, брекеты, прыщи и нелепая прическа в стиле 80-х, так еще и запашок. Но у нас семья была тоталитарная, возразить было невозможно. Сейчас я уже взрослая, живу отдельно и мыться просто обожаю — могу часами в ванне лежать. © Dead princess / Яндекс.Дзен

Моя мама думала, что если я моюсь, то или готовлюсь к разврату, или вернулась с него. Она постоянно пыталась в чем-то меня уличить, обвинить. Утверждала, что голову нужно мыть самое частое раз в 10 дней, одежду и, самое ужасное, прокладки менять пореже! Очень уж боялась, что я принесу в подоле. Во взрослом возрасте я стала мыться ежедневно, одежду стирать после одной носки, прокладки менять каждые 2 часа. Обожаю ощущение чистоты! © Юлия Мурр / Яндекс.Дзен

Помню, новенькая учительница собирала по отдельности мальчиков и девочек и рассказывала о том, что надо мыться чаще, соблюдать гигиену, менять белье и стирать одежду и что бритые подмышки меньше пахнут. Это я позже поняла: как же ее достали простые сельские нравы и запахи в классе. Баня раз в неделю в деревне норма, чаще не получится. Так наши мамы чуть бунт против нее не устроили, когда все девочки начали пользоваться отцовскими бритвами. Учительница позвала родительский комитет и запустила их в класс в надежде, что они почувствуют аромат 30 подростков в возрасте полового созревания и поймут... Не поняли. © Ольга / Яндекс.Дзен

Что естественно, то не безобразно, или Немного о бритье

Мне повезло: родители еще в мои 13 лет поняли, что я повзрослела, и перестали вмешиваться в вопросы моей гигиены. На карманные деньги, сэкономленные на школьных обедах, я купила себе первую бритву и продепилировала подмышки. Наконец-то на физкультуре мне было не стыдно играть в волейбол: я могла поднимать руки, зная, что из-под футболки не торчат волосы. Родители такие изменения в моей внешности проигнорировали. Моей подруге Тане повезло меньше. Ее мама работала учительницей в нашей школе. Она была дамой строгих нравов и считала, что достойные девушки ноги не бреют — это удел женщин легкого поведения. Сама она лишнюю растительность на теле не удаляла, считая, что ее никто не видит. Но мы видели, и я до сих пор помню эти ее «спресованные» волосы на ногах под телесными колготками. Над ее дочерью, Танюшкой, потешалось полшколы. Помню, лет в 13 мы всем классом пошли на речку. Когда темненькая кудрявая Таня осталась в купальнике, главная красотка класса Яна чуть ли не пальцем в нее начала тыкать, мол, ты слишком «пушистая» для этого лета. Подруга отвечала всем обидчикам мамиными словами: «Что естественно, то не безобразно» — и это вызывало у ребят просто дикий хохот.

В то лето Таня больше на речку не ходила, а на следующий год не выдержала насмешек и все-таки купила себе бритвенный станок. Ее мама была в бешенстве, кричала, что «дочь пошла по наклонной», «скоро принесет в подоле» и вообще она позор семьи. Таня приходила ко мне и ревела в подушку, что ее никто не понимает. Но хоть одноклассники перестали над ней подтрунивать, а потом и мама успокоилась. А сколько таких родителей, которые пытаются контролировать растительность на теле своих детей? И сколько подростков комплексует из-за этого? Мама рассказывала: в 1940 году ей было 16 лет. Она сидела на остановке и ждала автобус, и тут подошла женщина с маленьким мальчиком. Ребенок уставился на ноги моей мамы, потом показал на них пальцем и очень громко выдал: «Смотри, мама! У этой тети ноги как у гориллы!» Несмотря на то что бабушка была против бритья ног, в этот день моя мама взяла и купила бритву, побрила ноги и ни разу не пожалела об этом. © Anne Link / Quora

Я ненавидела волосы на своем теле, даже когда мне было всего 5 лет. Когда мне исполнилось 13 или 14, я начала брить руки, ноги, подмышки и зону бикини. Но потом, поступив в колледж, забросила это дело. Мне стало ясно, что беспокойство, которое я испытывала по поводу волос, вызвано нереалистичными изображениями женщин в СМИ и журналах. Я поняла, что людям на самом деле наплевать на волосы на моем теле, а я, отказавшись от бритья, экономлю деньги и не порчу кожу. Это мой выбор. © Crystal Jenae Hollis / Quora

Почему родители так себя ведут?

Мне кажется, родители, которые запрещают своему ребенку мыться, брить ноги и подмышки, выщипывать брови, просто никак не могут осознать, что их чадо выросло. Принять, что твой ребенок, который еще вчера купался в детской ванночке и пах молоком и медом, уже выше тебя на голову и источает не самый приятный аромат, довольно сложно. Но это необходимо, ведь взросление неизбежно. И задача родителя не запретить подростку расти (это невозможно), а помочь ему принять себя и свое меняющееся тело. Дезодоранты, спреи для обуви, ароматные гели для душа, шампуни и средства депиляции должны появляться в арсенале ребенка не в момент 18-летия, а тогда, когда его организм начинает претерпевать гормональные изменения и сигнализировать об этом с помощью запаха, повышенного потоотделения и иными способами. Хорошая новость состоит в том, что стандарты красоты постоянно меняются. Сегодня девочки-подростки могут выбирать, брить им ноги или сохранять естественность, выщипывать ли брови, красить ли волосы. Уже необязательно быть такой, как все. Однако чистота и ухоженность — это понятия вне моды, поэтому соблюдение правил гигиены необходимо каждому. Даже если родителям кажется, что их ребенок «не пахнет».