Достали соседи? Вот 25 доказательств того, что они умеют не только бесить окружающих

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Некоторые из нас привыкли использовать слово «сосед», рассказывая исключительно негативные истории о шумном, гневном и вечно недовольном жизнью человеке, который просто жаждет испортить настроение всем вокруг. Однако есть счастливчики, которые все-таки могут похвастаться поистине замечательными соседями: те поражают сознание не звуком перфоратора, а добротой, находчивостью и тонким юмором.

AdMe.ru искренне радуется за людей, которым невероятно повезло с соседями, и делится с вами их историями.

1. «У нас закончилась туалетная бумага, и мы попросили нашего соседа снизу одолжить немного. Вот как он доставил рулон к нашей двери»

2. «Это подсунули мне под дверь сегодня утром. У меня что, лучший в мире сосед? Я снова обрел веру в людей»

«Привет, чувак! Я видел, как твоя девушка съехала от тебя вчера. Мне очень жаль. Но в море точно полно другой рыбы! Бери эти деньги и тащи свою задницу в стрип-клуб. Взбодрись, сосед! Счастливого Рождества! Квартира 3 F».

3. «Мой сосед распечатал на 3D-принтере ходунки для своего маленького приятеля»

4. «Я совсем недавно переехал в Хьюстон. Мой 60-летний сосед одолжил мне газонокосилку, и я пообещал в знак благодарности испечь ему печенье. Он только посмеялся надо мной, но сегодня я вручил ему это»

5. «Мой сосед нарисовал для меня и моего брата портрет нашей собаки. Просто так, без особой причины»

6. Потенциальный чудесно-замечательный сосед

7. «Недавно я переехал в новый дом и на прогулке встретил соседских собак»

8. Если бы все рождественские украшения были настолько же крутыми, было бы неважно, как долго они пробудут во дворе у соседа — да хоть весь год!

9. «Мой сосед оставил записки парню из технической службы»

«Котов не выпускать». «Котов не выпускать. Они попытаются выбежать, когда вы откроете дверь!» «Один из них, самый крупный, будет вести себя так, будто никуда выбегать не собирается. Но при первой возможности он выбежит!»

10. «Интересно, какой самый большой товар можно заказать на Amazon? Думаю, мой сосед только что его получил»

11. «Мой сосед только что закончил свой „Бэтмобиль“, над созданием которого работал 9 лет»

12. «Захожу я в лифт, а там...»

13. «Сосед по даче — приколист. Это туалет»

14. «Мой сосед каждую пару месяцев рисует на своем почтовом ящике новое знаменитое произведение искусства»

15. «Каждый день переглядываемся с этим парнем»

16. «Несколько дней я наблюдал, как мой глухой сосед строит что-то из снега. Я думал, это будет снеговик. Вчера он закончил свой шедевр»

17. «Мой сосед установил для своей собаки кондиционер»

18. Лифт в подъезде, где живут много путешествующие люди. Видимо, холодильники уже закончились

19. Дом затопило примерно на метр. Добрые соседи спасли собак, оказавшихся внутри

«Ваши собаки в безопасности на верхнем этаже, квартира 1025 D».

20. «Девушка в моем подъезде застряла в лифте и долго ждала службу ремонта. Она сильно хотела пить, и вот что мне удалось придумать»

21. «Мой сосед мойкой под давлением вымыл тротуар так, что теперь на нем узор в клеточку»

22. «А это просто мой всегда дружелюбный сосед»

23. Норвежцы, если у них в саду уродилось слишком много яблок, угощают ими прохожих

24. «Мой сосед с рассеянным склерозом не лишен чувства юмора, и его футболка с символом супергероя Флэша это доказывает»

Бонус: конечно, не все соседи идеальны, а некоторые из них находчивы не по-доброму, а по-наглому

А вам повезло с соседями?