Дочь хотела похвастаться красивой мамой в твиттере и случайно запустила конкурс красоты

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Мы уже привыкли к тому, что социальные сети — явление непредсказуемое и размещенный на странице пост может запросто превратиться в стихийный флешмоб. Так и произошло с девушкой под ником Лучшая подруга твоего парня, которая опубликовала в твиттере фото своей 43-летней мамы и случайно запустила тем самым конкурс красоты. И хотя соревновались в этом внезапном марафоне мамы, уверенную победу одержал папа с лещом!

AdMe.ru не смог остаться в стороне и решил показать вам женщин, обладающих секретом вечной молодости. И, разумеется, победителя.

Всего за один день дочь сделала свою маму популярной: пост собрал 23 тыс. лайков и вызвал настоящий ажиотаж в комментариях. Пользователей твиттера интересовало, как женщина сумела сохранить молодость и красоту, ведь в 43 года мама автора публикации выглядит действительно сногсшибательно. И пока одни просили контакты ее косметолога, другие пытались узнать контакты самой мамы, открыто предлагая свои кандидатуры на место отчима.

Но больше всего людям хотелось показать и своих мам-красоток, поэтому они активно начали размещать их фото в комментариях. В результате обсуждение секретов вечной молодости переросло в настоящий конкурс красоты.

Чем больше снимков мам, остановивших время, появлялось в ленте, тем чаще их подозревали в использовании магии.

А некоторых терзали сомнения насчет действительности собственных родственных связей. Согласитесь: когда мама выглядит круче, чем дочь, подозрения в отсутствии общих генов вполне оправданны.

Ну а то, что все эти женщины пользуются популярностью у мужчин, в том числе и тех, кто в два раза моложе, сомнений как раз-таки не вызывает.

Особое восхищение вызвали многодетные мамы. Сложно поверить в то, что у этих молодых красоток 3, 4, а у некоторых и 5 детей.

Условными финалистками этого конкурса вечной молодости стали мамы в категории 60+, глядя на которых понимаешь, что возраст — это действительно лишь цифра в паспорте.

А вот победителем в этом соревновании неожиданно для всех стал... папа! Пользователь под ником Усилитель Вкуса, видимо, хотел разбавить поток красоты ноткой брутальности. В итоге фото его папы в окружении пойманных им рыб, кота и собаки сорвало джекпот: снимок набрал 1,7 тыс. лайков и обошел по популярности всех мам в комментариях. Исключением стало только фото мамы автора треда.

Все мамы, ставшие невольными участницами этого стихийного флешмоба, безусловно, заслуживают восхищения, но картина «Папа и лещ» — это просто фурор. А вас кто покорил больше всего?