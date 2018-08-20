Дизайнер коллекционирует фотографии интерьеров, которые никогда не стоит повторять

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У некоторых людей какое-то особенное видение интерьера своего жилья. То, что им кажется стильным и крутым, у всех остальных вызывает лишь недоумение, приправленное смехом. В инстаграме есть аккаунт, который собирает фотографии совершенно безвкусных интерьеров. Тут есть и ванна, расположенная прямо у лестницы, и спальня, увешанная головами животных, и жалюзи из досок от поддонов, и даже мотороллер-унитаз.

AdMe.ru не мог спокойно пройти мимо подобных убранств и собрал 27 примеров интерьера, который смотрится, мягко говоря, нелепо.

1. Ванна для экстремалов. Попробуйте из нее вылезти и остаться в живых

2. Туалет для абсолютно раскрепощенных людей

3. Полки для книг — прошлый век

4. На первый взгляд, ничего особенного, но гляньте наверх — там еще 2 телевизора

5. Ванная, в которой чувствуешь себя словно в батискафе

6. Домашний кинотеатр на кухне? А нет, просто картина

7. Дом человека, которому нужны полки, много полок

8. Выдвижные ящики поклонника игры «Тетрис»

9. Два карниза на одно окно? Это когда стесняешься ходить по дому топлесс, но хочется естественного освещения?

10. Представьте, как нужно изворачиваться, чтобы увидеть себя во время умывания

11. Кто-то считает, что умывальник в гостиной — обязательный атрибут

12. Водопад вместо душевой лейки

13. Потолок, который способен вызвать головную боль

14. А теперь представьте, каково вылезать из ванной и наступать мокрыми ногами на скользкие ступеньки из мрамора

15. Интересно, висит ли где-то рядом шлем?

16. Вы бы смогли спокойно уснуть в такой спальне?

17. Это не плесень, а декоративная краска

18. Туалет стилизован под станцию метро

19. Для телевизора не нашлось лучше места, чем над дверным проемом

20. Ладно, окна прямо под потолком. Но для чего та недоступная площадка со столом и стульями?

21. Чего уж мелочиться, микроволновку можно было и повыше разместить

22. Глаз невольно начинает дергаться, когда видишь такое

23. Жалюзи из досок от поддонов

24. Мы бы хотели увидеть, как люди смотрят телевизор в этой комнате. А, вы не нашли телевизор? А он тут есть!

25. Когда в семье и муж и жена — интроверты

26. Тут живет поклонник Пикассо?