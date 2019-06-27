Девушки рассказали о странных выходках своих бывших (Не читайте, если боитесь напугать окружающих смехом)
В интернете одна девушка задала пользователям вопрос: «Какие нелепые поступки совершали ваши экс-партнеры?» Наверное, она даже не ожидала такого отклика, ведь под постом теперь сотни комментариев.
AdMe.ru отобрал самые смешные и в то же время самые дурацкие истории о выходках парней в отношениях, после прочтения которых вы поймете, что ваши бывшие были не такими уж и скверными.
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А какие глупые поступки совершали ваши бывшие? Поделитесь ответом в комментариях.
Фото на превью mandarinka13 / pikabu