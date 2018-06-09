Вот что такое настоящие проблемы. И женщины сталкиваются с ними каждый день

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Если бы у женской части редакции спросили, что же такого сложного может быть в жизни девушек, то мы бы немедленно показали эту статью. Хорошо, что есть верные подруги, читающие мысли, и чувство юмора, которое спасает даже в самых дурацких ситуациях.

AdMe.ru предлагает взглянуть, из чего на самом деле состоят будни прекрасной половины человечества. Девушки, а с вами случалось подобное?

1. Селфи для парня и селфи для лучшей подруги

2. Когда решила немного закупиться в интернет-магазине

3. Слишком жизненно

4. «Моя знакомая купила себе куртку с шипами и пошла в ней на рок-концерт, где была куча народа»

5. Хорошо, когда твоя подружка экстрасенс

6. Я: Сделаю-ка себе аккуратные маленькие стрелки Я спустя 4 секунды:

7. Когда он сказал какую-то ерунду, пытается извиниться, а ты говоришь: «Не трогай меня»

8. «Решила показать парню, какая я хорошая хозяйка»

9. «Как я хожу по квартире, когда надеваю тканевую маску»

10. Когда автозагар слезает и ты становишься похожей на это

11. Как выглядит по-настоящему тяжелый выбор

12. Когда любишь носить красивые длинные ногти, но не любишь вот это

13. «У меня волосы до поясницы. Посидела 5 минут после душа, чтобы поговорить по телефону, и вот что стало с кроватью»

14. Все-таки мужчины ничего не понимают в нарядах

15. «Этот лифчик так хорошо сидел на мне, но стиральная машинка взяла и прикончила его! Деликатная стирка, ты мне наврала!»

16. Когда пытаешься собрать длинные волосы в пучок и выходит то, что выходит

17. Я: У меня длинные волосы, это так классно! Тоже я:

18. Вечная проблема

19. Когда спорила 30 минут, а потом вдруг поняла, что была неправа

20. Все мои подруги в Facebook и я

21. Я: У меня нет денег, я совсем на мели

Тоже я:

22. Когда рассталась с парнем, начала встречаться с новым, но рассталась и с ним

23. Когда понимаешь, что тебе больше никогда в жизни не нужно будет мыть посуду