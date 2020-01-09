Девушки показали, как изменилась их внешность за каких-то несколько лет

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Некоторые люди предпочитают прятать свои детские и подростковые фото, зато другие смело показывают снимки из прошлого и гордятся тем, как выросли и похорошели.

Нам в AdMe.ru больше нравятся вторые: раз уж они отважились опубликовать свои старые портреты, то и уверенности в себе им не занимать. В этой подборке — именно такие девушки и их изменения.

1. «Что мне пришлось сделать, чтобы превратиться из первой девушки во вторую? Научиться краситься и не покупать одежду с мамой. Все»

2. «Моя трансформация»

3. Только посмотрите

4. Не есть по 3 ведра в день? А что, так можно было?

5. «А это я»

6. Просто нужно было перестать ТАК краситься и отрастить челку. 14 лет и 24 года

7. «Мой секрет тоже в том, что я перестала покупать одежду с мамой»

8. «13 и 29 лет. Не понимаю, зачем вообще меняться»

9. Ну раз пошла такая вечеринка...

10. Съехала от родителей

11. Ну как-то так

12. 18 и 28 лет. И минус кг 10, наверное

13. Детство научило одеваться по шику

14. 16 лет и 21 год

15. «Я в детстве с маминой помадой была круче, чем сейчас»

16. «Я вот просто кепку на шляпу сменила»

17. 5 лет разницы

18. Когда перестала фоткаться у шторки

19. Научилась иметь брови на лице

20. 18 лет и 24 года

21. Сила брекетов

22. Девочки, вы, конечно, все молодцы, но...