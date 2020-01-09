Девушки показали, как изменилась их внешность за каких-то несколько лет
Некоторые люди предпочитают прятать свои детские и подростковые фото, зато другие смело показывают снимки из прошлого и гордятся тем, как выросли и похорошели.
Нам в AdMe.ru больше нравятся вторые: раз уж они отважились опубликовать свои старые портреты, то и уверенности в себе им не занимать. В этой подборке — именно такие девушки и их изменения.
1. «Что мне пришлось сделать, чтобы превратиться из первой девушки во вторую? Научиться краситься и не покупать одежду с мамой. Все»
2. «Моя трансформация»
3. Только посмотрите
4. Не есть по 3 ведра в день? А что, так можно было?
5. «А это я»
6. Просто нужно было перестать ТАК краситься и отрастить челку. 14 лет и 24 года
7. «Мой секрет тоже в том, что я перестала покупать одежду с мамой»
8. «13 и 29 лет. Не понимаю, зачем вообще меняться»
9. Ну раз пошла такая вечеринка...
10. Съехала от родителей
11. Ну как-то так
12. 18 и 28 лет. И минус кг 10, наверное
13. Детство научило одеваться по шику
14. 16 лет и 21 год
15. «Я в детстве с маминой помадой была круче, чем сейчас»
16. «Я вот просто кепку на шляпу сменила»
17. 5 лет разницы
18. Когда перестала фоткаться у шторки
19. Научилась иметь брови на лице
20. 18 лет и 24 года
21. Сила брекетов
22. Девочки, вы, конечно, все молодцы, но...
Может быть, изменения в вашей внешности поражают еще больше? Самым смелым предлагаем показать свои фото в комментариях.