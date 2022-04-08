20 бытовых женских лайфхаков, за которые даже свекровь скажет спасибо
Быть девушкой, прямо скажем, порой непросто. У нас хватает бытовых неудобств, которые поймет в полной мере только женская половина планеты, — начиная от раздражения из-за бритья и заканчивая физиологическими особенностями. И с этим согласны не только мы. Вот, например, на Reddit создали целый женский тред, где дамы охотно делятся лайфхаками, сильно упрощающими нам жизнь.
Мы в AdMe.ru провели не один час, просматривая тред и выбирая наиболее полезные и простые советы, найти применение которым может каждая.
- Купите себе мужскую бритву. Они экономичнее и свою функцию выполняют лучше. © FeralSincubus / Reddit
- Во время бритья в душе включайте достаточно теплую воду, а после ополаскивайте кожу холодной водой, чтобы сузить поры и избежать раздражения. © Queengnat / Reddit
- Держите в автомобиле или носите с собой запасную косметичку с предметами первой необходимости: дезодорантом, духами, средствами для базового макияжа, мини зубной щеткой и зубной пастой. Это не раз спасало меня, когда приходилось ночевать не дома или перед срочным свиданием. © aussieidiot229 / Reddit
- Когда на улице жарко, можно обработать антиперспирантом внутреннюю сторону бедер. Это поможет предотвратить натертости. © RemnantZz / Reddit
- Уксус и воду можно использовать для очистки микроволновки. 1 часть уксуса, 2 части воды — поставьте все это в микроволновку на 30 секунд, и удалить всю грязь, прилипшую к стенкам изнутри, будет гораздо легче. © catbert359 / Reddit
- Менструальные чаши. С тех пор как я начала пользоваться ими, сэкономила уже кучу денег, а еще ни разу не мучилась молочницей. © Anxious-gardener / Reddit
- Запишите в заметки на смартфоне все параметры своего тела: длину стопы, бюст, обхваты талии, бедер, рост, обхват запястья. Если вы найдете одежду, которая идеально вам подошла, запишите марку и точный размер, а также название модели, если они у бренда есть. Таким образом, во время интернет-шопинга всегда можно будет свериться с таблицами размеров бренда, особенно в отношении обуви. Будет меньше шансов ошибиться. Не забывайте учитывать и особенности фигуры: плюс-сайз, стройная, миниатюрная или высокая. С тех пор как я начала так делать, шопинг стал куда проще. © RemnantZz / Reddit
- Наденьте 2 резинки на запястья, когда умываетесь: они впитают всю воду, и она не потечет по рукам на пол и одежду. © decentwriter / Reddit
- Выделите отдельный бюджет на маникюр, педикюр, парикмахерскую, эпиляцию — всякое такое. Если бьюти-процедуры помогают вам чувствовать себя лучше, отложите на это дело деньги, потому что заботиться о себе — это важно. © isabellla321 / Reddit
- Используйте зубную щетку, чтобы деликатно отшелушивать кожу губ, а также причесывать выбившиеся волоски у лба. У меня лично 3 зубные щетки: для зубов, для губ и для волос. Ха-ха! © Lexia_04 / Reddit
- Узнала от своего ювелира, что средство для мытья посуды и мягкая зубная щетка помогут потускневшим украшениям снова засиять! Только не используйте на опалах: это мягкие камни. © snoozie14 / Reddit
- Губку для посуды можно положить в посудомоечную машину вместе с тарелками. Так она прослужит дольше и не будет неприятно пахнуть. © Uselesspatron0 / Reddit
- Если вы живете в теплом и влажном климате, в особо жаркие дни можно носить впитывающее нижнее белье, предназначенное для менструаций. Оно прекрасно впитывает пот и позволяет не чувствовать себя так, словно вы сидите пятой точкой в болоте. © illiodyssey / Reddit
- Если вам нужно убрать клей с какой-нибудь поверхности (например, после отклеивания стикеров с косметики), капните что-нибудь маслянистое на ватный диск и потрите липкое место. Идеально подойдет масляное средство для снятия макияжа, но и простое растительное масло тоже работает. Я так избавилась от следов двустороннего скотча. © RemnantZz / Reddit
- Если вы из тех, кто часто потеет в течение дня, купите гликолевую кислоту и носите бутылочку с собой. Как только я чувствую, что начинаю потеть, сразу капаю кислотой на ватный диск и протираю подмышки, даю им высохнуть и сверху наношу свой обычный дезодорант. © 2kgweight / Reddit
- В крайнем случае санитайзер для рук тоже уберет бактерии и поможет избавиться от запаха пота. Но не рекомендую делать так постоянно: он сушит кожу. © stokingclippers / Reddit
- Если вы носите тонкие цепочки, которые имеют обыкновение запутываться, и на цепочке завязался узел, капните на него немного детского масла, чтобы было легче распутать. © deuxchats / Reddit
- Оборачиваясь полотенцем после душа, вместо того чтобы заправить один край в области декольте, подогните весь верхний край полотенца вниз. Я видела это в «Сверхъестественном». © PricklyPix / Reddit
- У меня на телефоне установлены разные звуки уведомлений для разных людей, скажем, для мамы и для подруг. Поэтому я всегда знаю, кто мне написал, даже если у меня нет возможности взять в руки телефон и проверить. © RemnantZz / Reddit
- Я редко крашу губы, но, когда крашу, делаю вот что: после нанесения помады кладу указательный палец (чистый, конечно) в рот, смыкаю губы и вытаскиваю палец. Так вся помада с внутренней поверхности губ останется на пальце и не отпечатается на зубах. © thehobbit9402 / Reddit
Девушки, а как вы упрощаете себе жизнь? Напишите о своих личных хитростях.
AdMe/Народное творчество/20 бытовых женских лайфхаков, за которые даже свекровь скажет спасибо
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