20 бытовых женских лайфхаков, за которые даже свекровь скажет спасибо

Быть девушкой, прямо скажем, порой непросто. У нас хватает бытовых неудобств, которые поймет в полной мере только женская половина планеты, — начиная от раздражения из-за бритья и заканчивая физиологическими особенностями. И с этим согласны не только мы. Вот, например, на Reddit создали целый женский тред, где дамы охотно делятся лайфхаками, сильно упрощающими нам жизнь.