Девушки накрасились сами и доказали, что не обязательно идти к дорогому визажисту, чтобы выглядеть великолепно

Макияж за считаные минуты может преобразить наше лицо, скрыть недостатки и сделать акцент на достоинствах. В группе Makeup Addiction на сайте Reddit уверены, что его искусством могут владеть не только профессионалы, но и обычные девушки, которые обожают экспериментировать со своей внешностью.

Мы в AdMe.ru с этим полностью согласны, поэтому нашли доказательства того, что не обязательно идти к визажисту, чтобы получить отличный результат.

1. «Сделала свадебный макияж. Как думаете, что-то нужно изменить?»

2. «До» и «после»

3. Мейкап на каждый день

4. Отличное перевоплощение

5. Еще один пример крутого макияжа

6. «Крашусь так каждый день»

7. Нежный мейкап

8. Образ в стиле ретро

9. Превосходный результат

10. Две разные девушки

11. «Иду на свидание»

12. Летний образ

13. Гламурный мейкап

14. Ежедневный макияж

15. «До» и «после»

16. Яркое перевоплощение