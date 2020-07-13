Девушки накрасились сами и доказали, что не обязательно идти к дорогому визажисту, чтобы выглядеть великолепно
Макияж за считаные минуты может преобразить наше лицо, скрыть недостатки и сделать акцент на достоинствах. В группе Makeup Addiction на сайте Reddit уверены, что его искусством могут владеть не только профессионалы, но и обычные девушки, которые обожают экспериментировать со своей внешностью.
Мы в AdMe.ru с этим полностью согласны, поэтому нашли доказательства того, что не обязательно идти к визажисту, чтобы получить отличный результат.
1. «Сделала свадебный макияж. Как думаете, что-то нужно изменить?»
2. «До» и «после»
3. Мейкап на каждый день
4. Отличное перевоплощение
5. Еще один пример крутого макияжа
6. «Крашусь так каждый день»
7. Нежный мейкап
8. Образ в стиле ретро
9. Превосходный результат
10. Две разные девушки
11. «Иду на свидание»
12. Летний образ
13. Гламурный мейкап
14. Ежедневный макияж
15. «До» и «после»
16. Яркое перевоплощение
Вы пользуетесь косметикой? Может, вы готовы показать макияж, который переплюнет результат профессионального визажиста?
Фото на превью mauriciothecat / reddit