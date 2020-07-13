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Девушки накрасились сами и доказали, что не обязательно идти к дорогому визажисту, чтобы выглядеть великолепно

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Макияж за считаные минуты может преобразить наше лицо, скрыть недостатки и сделать акцент на достоинствах. В группе Makeup Addiction на сайте Reddit уверены, что его искусством могут владеть не только профессионалы, но и обычные девушки, которые обожают экспериментировать со своей внешностью.

Мы в AdMe.ru с этим полностью согласны, поэтому нашли доказательства того, что не обязательно идти к визажисту, чтобы получить отличный результат.

1. «Сделала свадебный макияж. Как думаете, что-то нужно изменить?»

© mauriciothecat / reddit

2. «До» и «после»

© urbandecay99 / reddit

3. Мейкап на каждый день

© ac0380 / reddit

4. Отличное перевоплощение

© Felissaurus / reddit

5. Еще один пример крутого макияжа

© Nikfoth / reddit

6. «Крашусь так каждый день»

© deleted / reddit

7. Нежный мейкап

© NiniReeves / reddit

8. Образ в стиле ретро

© LetitiaIorga / reddit

9. Превосходный результат

© oheyitsdee / reddit

10. Две разные девушки

© eraser_dust / reddit

11. «Иду на свидание»

© cotton_candy_cyanide / reddit

12. Летний образ

© kalimdore / reddit

13. Гламурный мейкап

© ceruleanmuse / reddit

14. Ежедневный макияж

© jojomarienie / reddit

15. «До» и «после»

© leogyal / reddit

16. Яркое перевоплощение

© asianagrande1 / reddit

Вы пользуетесь косметикой? Может, вы готовы показать макияж, который переплюнет результат профессионального визажиста?

Фото на превью mauriciothecat / reddit
38121923
3k