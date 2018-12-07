Девушка рассказала, каково это — жить с лишним весом. И многим худым людям не понять ее боль

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Пользовательница твиттера под ником Sachsen решилась поделиться своим опытом. Эта девушка всегда была полненькой и поняла, что многие не знают, как на самом деле выглядит жизнь человека с лишним весом. Ей захотелось рассказать обо всех тех испытаниях, которые готовит каждый новый день для женщин plus-size.

Мы в AdMe.ru уверены, что девушки с пышными формами согласятся с этими признаниями, а худышки смогут узнать больше о своих подругах.

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