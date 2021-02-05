Девушка копирует наряды знаменитостей, показывая, что для создания крутого образа не нужен личный стилист

Еще недавно мир моды взращивал немало комплексов в тех, чья фигура не вписывается в рекомендуемые 90—60—90. А в магазинах у нас возникало стойкое ощущение, что одежду шьют на идеальные манекены, но никак не на живых женщин. Но время идет, на подиумах наконец появляются модели с разными фигурами, а многие блогеры вдохновляют своим примером других, доказывая, что для того, чтобы иметь чувство стиля, необязательно обладать осиной талией.