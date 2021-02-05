Девушка копирует наряды знаменитостей, показывая, что для создания крутого образа не нужен личный стилист
Еще недавно мир моды взращивал немало комплексов в тех, чья фигура не вписывается в рекомендуемые 90—60—90. А в магазинах у нас возникало стойкое ощущение, что одежду шьют на идеальные манекены, но никак не на живых женщин. Но время идет, на подиумах наконец появляются модели с разными фигурами, а многие блогеры вдохновляют своим примером других, доказывая, что для того, чтобы иметь чувство стиля, необязательно обладать осиной талией.
Мы в AdMe.ru наткнулись на инстаграм-блог Кэти Стурино, которая демонстрирует, что можно носить любой размер одежды и выглядеть при этом как звезда. И мы отобрали для статьи самые яркие ее образы.
Кейт Миддлтон
Риз Уизерспун
Принцесса Диана
Кейт Миддлтон
Амаль Клуни
Кэти Холмс
Кейт Миддлтон
Хайди Клум
Лили Коллинз
Зои Кравиц
Айла Фишер
Алессандра Амбросио
Кендалл Дженнер
Мила Кунис
Кейт Миддлтон
Кэрол Радзивилл
Какой из образов Кэти понравился вам больше остальных? А легко ли вам подобрать себе одежду в масс-маркете?
Фото на превью WPA Pool / Pool / Getty Images, katiesturino / instagram