Девушка облажалась в маршрутке, и ее твит породил целый флешмоб

Непонятно, кем нужно быть, чтобы хоть раз в жизни взять да не попасть в какую-то неловко-смешную ситуацию совершенно случайно. Так, однажды обычная девушка просто хотела выйти на своей остановке, но что-то пошло не так. И благодаря этому мир увидел еще сотни историй, за которые стыдно и неловко, но спустя время они отлично поднимают настроение.

Мы в AdMe.ru с пониманием относимся к казусным ситуациям, но некоторые из них такие смешные, что просто грех не поделиться ими.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Бонус

Делитесь в комментариях своими историями.

Фото на превью mrr / Twitter

43 На склад!
38 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!