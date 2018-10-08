Девушка облажалась в маршрутке, и ее твит породил целый флешмоб
Непонятно, кем нужно быть, чтобы хоть раз в жизни взять да не попасть в какую-то неловко-смешную ситуацию совершенно случайно. Так, однажды обычная девушка просто хотела выйти на своей остановке, но что-то пошло не так. И благодаря этому мир увидел еще сотни историй, за которые стыдно и неловко, но спустя время они отлично поднимают настроение.
Мы в AdMe.ru с пониманием относимся к казусным ситуациям, но некоторые из них такие смешные, что просто грех не поделиться ими.
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Фото на превью mrr / Twitter