Девушка облажалась в маршрутке, и ее твит породил целый флешмоб

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Непонятно, кем нужно быть, чтобы хоть раз в жизни взять да не попасть в какую-то неловко-смешную ситуацию совершенно случайно. Так, однажды обычная девушка просто хотела выйти на своей остановке, но что-то пошло не так. И благодаря этому мир увидел еще сотни историй, за которые стыдно и неловко, но спустя время они отлично поднимают настроение.