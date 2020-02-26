Дети и родители рассказали, каково жить в многодетной семье и стоит ли оно того
Социолог Стив Мартин из Университета Мэриленд выяснил, что почти каждая 3-я женщина в возрасте от 35 до 44 лет имеет 2, а иногда и 3 детей. Если раньше считалось, что большие семьи заводят в основном неработающие женщины, то сейчас ситуация меняется. Тот же специалист обнаружил, что практически все женщины старше 30, имеющие высшее образование и сделавшие карьеру, имеют по 2–3 ребенка.
Авторы AdMe.ru задумались: а как живется в многодетной семье? Мы посмотрели на ситуацию со стороны и детей, и родителей.
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Я — 14-й ребенок (всего нас 17). Росли в бедности, но в еде недостатка не было: мы жили на молочной ферме. Для нас хорошим праздником был такой, когда в подарок мы получали носки, белье, вкусняшку в виде апельсина. А если сильно повезет, то игрушку. На день рождения мы были счастливы получить просто торт (подарков нам не дарили). Но в большой семье тебе всегда есть с кем играть. Мы, например, играли в баскетбол, салки, «Монополию» и так далее. Еще один плюс в том, что старшие братья и сестры могут отвезти любого из младших в школу, кружок или на какое-либо мероприятие. © Joe Homan / quora
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У нас 4 детей: 2 девочки и 2 мальчика. Помните счастливое лицо Кевина из «Один дома», когда все его родственники уехали, а он остался? Вот мы чувствуем себя так же, когда все дети одновременно уходят из дома в школу. В то утро, когда их впервые забрал школьный автобус, муж бегал по дому со спущенными штанами и выкрикивал от радости все ругательные слова, которые мог вспомнить. © Cristen Musch / quora
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Я старшая из шестерых. Разница с самой младшей у нас — 22 года. Отсутствие личного пространства и времени, вечная ответственность и вина за что-то неправильно сделанное. На мои плечи полностью легло воспитание брата, который родился, когда мне было 14 лет. Он называл меня «няня-мама», а не по имени. В 18 лет я убежала «в замуж». Своих детей у меня 2, они ровесники моих младших сестер. Я не стала ненавидеть детей, младших люблю, жду летом в гости, созваниваемся и общаемся с ними часто. Но вот по количеству детей у меня табу: 2 и не больше. Ну и живу в 1 000 км от родителей, видимся с мамой пару раз в год, созваниваемся — раз в месяц. © Urbano / pikabu
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У меня 3 детей, и это похоже на жонглирование: в какой-то момент вы просто роняете один из «мячиков» и не знаете, где он находится. У моих детей разница в возрасте по 3–4 года. Один ходит в среднюю школу, а другой — в младшую. Эти школы находятся на разных концах города. Уже несколько лет я мучаюсь по утрам, пытаясь доставить каждого на учебу вовремя. © finnerpeace / pikabu
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Нас в семье 7 детей. Родители мои очень хорошие и зациклены на традиционном воспитании: старший ребенок — главный помощник и правая рука, а девочка практически заменяет мать. Вот и получилась из меня главная помощница и нянька. За все свое детство и юность я ни разу не выходила на улицу одна: всегда на мне висел кто-то «на выгуле», а чаще всего все сразу, превращая прогулку в жуткий ад. Помимо этого, на мне с завидной периодичностью лежала готовка, уборка, уроки и самое удручающее — ответственность. Братец не убрал, пока родители были в магазине? Виновата я. К чему я веду? Ровесницы мои давно уже пообзаводились детьми, и каждой из них я даю один и тот же совет: не отнимайте у ребенка детство. © VysAS / pikabu
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С приходом 3-го ребенка я научилась не обращать внимания на многие вещи. Например, мне безумно нравится, когда дома чисто. Но в последнее время у меня просто нет сил убирать, потому что к вечеру я чувствую себя совершенно опустошенной. Единственное, что я могу, — это залезть в ванну и выпить бокал-другой. Когда дети уж слишком шумят, я выхожу во двор и просто дышу свежим воздухом. © unknown author / reddit
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В семье 3 детей. Когда был один и он ронял еду на пол, мы выбрасывали ее. После появления 2-го мы тщательно мыли уроненную пищу и отдавали ее обратно. Теперь мы просто позволяем детям есть с пола. © Andrew Weill / quora
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У меня 3 старших и 2 младших братьев, а еще младшая сестра. Нам никогда не хватало еды и личного пространства. Нас было 7, а комнат в доме — только 5. Всякие иксбоксы и телевизоры постоянно были кем-то заняты. Дом и машина были вечно грязными. Днем постоянно кто-то или плакал, или ругался, или еще что-нибудь. Насладиться тишиной можно было только ночью. Но были, конечно, и плюсы: никому из нас никогда не было скучно. А если вам требовался совет, любой из братьев и сестер был готов дать его. Ну и нарваться на какие-то неприятности было почти невозможно, потому что за тебя сразу горой вставали все шестеро. © Lu Bryant / quora
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В нашей семье возникла иная проблема. Я называю свою жену «мамой», когда рядом дети (а у нас 3, и они всегда рядом). А когда бабушки детей приезжают к нам в гости, я и их зову «мамами». Это очень странно — 3 женщины в одном доме, и каждая из них откликается на «маму». © Matthew Bates / quora
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У меня 3 детей. Разница между 2-м и 3-м колоссальная, конечно. Мы недооценили количество проблем, связанных с 3-м ребенком, когда завели его. Это решение похоже на безумие. Хотя я, конечно, люблю детей, но и ненавижу их в то же время, особенно когда хочу отдохнуть, а они не дают. © SuchAGoodTalker / reddit
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В моей семье 8 человек. Я заметил, что в подобных семьях связь между родителями и детьми очень слабая. Особенно это бросается в глаза, когда видишь, как другие родители и дети делают что-то вместе: едут куда-то или играют. В нашей семье гораздо важнее поддержание порядка, чем отношений. Зато между братьями и сестрами обычно установливаются крепкие связи: я могу рассказать им что угодно и спросить у них совета, как если бы они были моими лучшими друзьями. © Mark Krudy / quora
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Моим близнецам было по 4 года, когда я узнала, что снова беременна. Я плакала, потому что только что избавилась от всех этих проблем, которые доставляют младенцы, и не хотела вновь решать их. Сейчас младшему почти 4, старшим — по 8, и жизнь становится веселее. Я чувствую: чем старше мои дети, тем счастливее я. Подозреваю, многие мамы ощущают то же самое, но не признаются в этом. © woahzelda / reddit
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У меня 3 брата, 4 сестры, 1 сводный брат и племяшки-близняшки. Так как я самая младшая девочка в семье, то всегда донашивала одежду за старшими. Но это не особенно волновало меня: в этой одежде мне было удобно. Порой я путала моих старших сестер с мамой. Еще обидно, что никто из нас не получил никакой помощи при поступлении в колледж, потому что у родителей просто не было денег на это. © Haley Marcum / quora
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Я 2-я по старшинству из 9 детей. Для меня расти в такой семье было очень весело: мы часами играли в разные игры и это никогда не надоедало. Но, когда я стала подростком, многое начало раздражать: в доме вечно шумно, невозможно побыть в одиночестве, а порой трудно просто заснуть. У меня, конечно, не было своей комнаты, так что это усложняло ситуацию. А стоило купить себе вкусняшку, как остальные тут же прибегали и просили кусочек. Мы не были бедными, но денег на всякие дополнительные вещи нам не хватало. Хорошо помню, как одноклассники приносили на обед покупные ланчи, а я разворачивала сверток с домашней едой. © unknown author / quora
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Я самый младший из 12 детей. Лет в 7 научился штопать носки, потому что одежда мне доставалась от старших братьев и обычно была потрепанной. Подарком на день рождения был выбор того, что все будут есть на ужин. Жалобы на плохую еду и плохой ремонт дома заканчивались длинными лекциями родителей о том, как им тяжело живется. © Eiichi Kitagawa / quora
А вы росли в большой семье или маленькой? Делитесь фотографиями своих счастливых родственников — пускай они получат свою порцию лайков.