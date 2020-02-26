Дети и родители рассказали, каково жить в многодетной семье и стоит ли оно того

Я — 14-й ребенок (всего нас 17). Росли в бедности, но в еде недостатка не было: мы жили на молочной ферме. Для нас хорошим праздником был такой, когда в подарок мы получали носки, белье, вкусняшку в виде апельсина. А если сильно повезет, то игрушку. На день рождения мы были счастливы получить просто торт (подарков нам не дарили). Но в большой семье тебе всегда есть с кем играть. Мы, например, играли в баскетбол, салки, «Монополию» и так далее. Еще один плюс в том, что старшие братья и сестры могут отвезти любого из младших в школу, кружок или на какое-либо мероприятие. © Joe Homan / quora

У нас 4 детей: 2 девочки и 2 мальчика. Помните счастливое лицо Кевина из «Один дома», когда все его родственники уехали, а он остался? Вот мы чувствуем себя так же, когда все дети одновременно уходят из дома в школу. В то утро, когда их впервые забрал школьный автобус, муж бегал по дому со спущенными штанами и выкрикивал от радости все ругательные слова, которые мог вспомнить. © Cristen Musch / quora