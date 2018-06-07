Дети, эмоциональности которых можно только позавидовать
Если уж кто-то и может утереть нос голливудским актерам, то это дети. Ведь их искренности и артистичности позавидуют даже оскароносные звезды. Чтобы убедиться в этом, просто посмотрите на лицо только что разбуженного малыша или девочки, которая узнала, что в школу придется ходить аж 10 лет. Еще и каждый день!
AdMe.ru предлагает вашему вниманию 16 фотографий детей, которые обеспечат вам заряд позитива на весь день. Просто попробуйте пролистать статью до конца и ни разу не улыбнуться. У нас не получилось.
«В 2 года у моей дочки отлично получается выражение лица, говорящее: „Они что, используют мою лужайку, чтобы развернуться?“»
«Только что сказала дочке, что ей придется ходить в школу каждый день на протяжении 10 лет»
«Моему сыну всего несколько дней, а я уже никогда не смогу выглядеть круче, чем он сейчас»
«Мою дочку следует бояться»
«Сын стоически переживает свой первый день рождения»
«Моя дочь — злой гений, овладевший силой гравитации в совершенстве»
«Фото сына для выпускного альбома в детском саду»
Прыганью по лужам — категорическое «да»
«Кажется, мой сын уже устал от этой жизни. Кстати, теперь я догадываюсь, как он будет выглядеть лет через 70 (джентльмен на заднем плане)»
— Смотрите, какая классная у меня шапочка!
Крутость этого фото зашкаливает
Радость первых шагов
Он уже многое повидал в жизни и многое понял
«Первый поход моей дочки. В таком виде она пришла будить меня в 6:15 утра»
«Бурная реакция сына на то, что ужин подошел к концу»
— Как это нельзя конфетку?
А ваши малыши проявляют актерский талант? Мы будем очень рады увидеть их эмоциональные фотографии в комментариях.
Фото на превью amonson1984 / reddit