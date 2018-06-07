Дети, эмоциональности которых можно только позавидовать

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Если уж кто-то и может утереть нос голливудским актерам, то это дети. Ведь их искренности и артистичности позавидуют даже оскароносные звезды. Чтобы убедиться в этом, просто посмотрите на лицо только что разбуженного малыша или девочки, которая узнала, что в школу придется ходить аж 10 лет. Еще и каждый день!

AdMe.ru предлагает вашему вниманию 16 фотографий детей, которые обеспечат вам заряд позитива на весь день. Просто попробуйте пролистать статью до конца и ни разу не улыбнуться. У нас не получилось.

«В 2 года у моей дочки отлично получается выражение лица, говорящее: „Они что, используют мою лужайку, чтобы развернуться?“»

«Только что сказала дочке, что ей придется ходить в школу каждый день на протяжении 10 лет»

«Моему сыну всего несколько дней, а я уже никогда не смогу выглядеть круче, чем он сейчас»

«Мою дочку следует бояться»

«Сын стоически переживает свой первый день рождения»

«Моя дочь — злой гений, овладевший силой гравитации в совершенстве»

«Фото сына для выпускного альбома в детском саду»

Прыганью по лужам — категорическое «да»

«Кажется, мой сын уже устал от этой жизни. Кстати, теперь я догадываюсь, как он будет выглядеть лет через 70 (джентльмен на заднем плане)»

— Смотрите, какая классная у меня шапочка!

Крутость этого фото зашкаливает

Радость первых шагов

Он уже многое повидал в жизни и многое понял

«Первый поход моей дочки. В таком виде она пришла будить меня в 6:15 утра»

«Бурная реакция сына на то, что ужин подошел к концу»

— Как это нельзя конфетку?

А ваши малыши проявляют актерский талант? Мы будем очень рады увидеть их эмоциональные фотографии в комментариях.