Чувство юмора передается по наследству, теперь в этом нет никаких сомнений

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Каждые семьи счастливы одинаково, а вот приколы у всех разные. Ведь главный секрет успешной совместной жизни отнюдь не в компромиссах и взаимопонимании, а в чувстве юмора и историях, которые даже годы спустя можно вспоминать со смехом.

AdMe.ru собрал 27 семей, в которых не упустят ни малейшего повода, чтобы подколоть друг друга.

Мама всегда знает, как лучше

Когда забыла, что муж есть в друзьях

«Моя девушка вечно подкидывает мне в кошелек эту чертову рекламу, и я постоянно ведусь!»

Эволюционное развитие в отдельно взятой семье

«Мои родители сегодня развелись и устроили вечеринку по случаю развода»

«Только что развелись». «Вечеринка по поводу развода».

Коротко о пользе общения в семье

Не пытайтесь перешутить папу

Короткий и надежный путь к сердцу мужчины

«Родители, видимо, принимают меня за круглого идиота»

«Сними пленку, прежде чем есть. А еще: 1. Погуляй с собакой. 2. Сними постельное белье со своей кровати. Мы тебя любим!»

Когда ты не единственный ребенок в семье, навык конспирации осваивается с раннего детства

«Моя дочь наказана и поэтому должна была помочь мне помыть крыльцо. Вот что я обнаружил, когда пришел проверить ее работу. Наказание продлено»

«Папа лысый».

«Мама попросила сфотографировать ночнушку, чтобы выложить на Avito»

Отчаянные времена требуют отчаянных мер

«Получил СМС от мамы»

«Сегодня мне исполняется 40 лет. Дети подготовили поздравление»

«Молодость Мэтта».

Порядки в семье бывают суровее, чем в Спарте

«Моя семья общается со мной при помощи собаки»

«Пора есть!»

«Мой младший брат — ужасный тролль!»

«Эта маска для лица сделает меня в 10 раз горячее».

«Когда я в сердцах сказала маме, что брошу чертову учебу и стану стриптизершей, она подарила мне это»

«Я думаю, это станет восхитительным нарядом для начала твоей прекрасной карьеры :)».

Дети знают толк в подколах получше взрослых

«Дедушка купил моей дочке медвежонка»

Отношения с юмористом требуют нешуточного терпения

«Я думала, что в колледже я буду подальше от своих родителей»

Ох уж эта мода на необычные детские имена

Этот парень устал ждать свою девушку в магазине и заказал себе доставку алкоголя прямо туда

Подготовка к взрослой жизни

«У моей мамы необычная манера общения со мной. Но эффективная. Вот подборка»

А в вашей семье любовь тоже часто проявляется через юмор? Расскажите о последних розыгрышах в комментариях.