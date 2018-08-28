20 человек, чувства юмора которых хватило бы на 10 жизней

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие могут похвастать отменным чувством юмора, однако есть люди, которые делают его основой всей жизни. Например, как вам идея назвать яхту «Непотопляемый-2»? Или собирать деньги на поздравительную открытку для друга, который увел жену?

AdMe.ru просто не мог пройти мимо таких людей, не поделившись с вами плодами их феерического чувства юмора.

У владельцев отличное чувство юмора

«Непотопляемый-2».

Мой дедушка пару недель назад отпраздновал 95-й день рождения. Он сказал: «По крайней мере, теперь я могу не беспокоиться, что умру молодым»

«Я воссоздал любимое фото моей сестры, сделанное три года назад»

На парковке супермаркета

«Я ем детей первыми».

Даже если тебе 90, это не повод отказываться от косплея

«Когда твоя мама спрашивает, когда же ты наконец подаришь ей внуков»

Кто-то хорошо понимает, что такое интернет

«Интернет-серфинг».

Одна из страниц ежегодного альбома факультета

Кто бы это ни сделал, у него странное чувство юмора

«Ты знаешь, что делать»

«Мой ребенок попросил 3DS на день рождения. Правда, он подразумевал приставку»

А вы любите пиццу с ананасами?

Весьма остроумно

Друг, фанат Гарри Поттера, прислал мне это

«Ты строитель, Гарри!»

Когда арендодатель сказал: «Никаких собак!»

«Мой приятель устал от вопросов о его росте»

«Он НЕ играет в баскетбол (не спрашивайте почему). Рост — 2,06 м, размер обуви — 48. Да, вы можете сделать совместное фото с ним. Рост отца — 1,82 м, рост матери — 1,79 м. Погода здесь прекрасная».

«У моего парашютного инструктора крутое чувство юмора»

«Пришел домой и увидел это. Видимо, моему брату было очень скучно»

Лучшее летнее фото 2018 года

Есть ли у вас примеры такого юмористического отношения к жизни?