Чтобы узнать, какой может быть предельная усталость, посмотрите на эти 20 фото

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У каждого есть свой предел, после которого накрывает усталость, агрессия выходит из берегов и самые обычные действия могут закончиться неожиданно. На каждом из 20 фото история героя, который немного начудил в момент усталости.

Мы в AdMe.ru собрали снимки, которые показывают самые разные стороны усталости, в том числе неожиданную креативность. А в конце статьи вас ждет веселый бонус.

1. «Внимание! Посмотрите на мою чашку кофе, прежде чем заговорить со мной»

2. Когда надоело отвечать на вопрос: «Ой, а можно мне конфетку?»

3. «Щенок моей сестры так устал, что просто уснул в ее обуви»

4. «Надоело объяснять, в какой из банок сахар, а в какой сливки. Сделал наклейки»

5. «Люди устали от снега. Они попросту уже не замечают его»

6. Когда решительно задолбался объяснять, как пользоваться этой штукой

7. Когда тебе надоело, что все лезут в твою коробку в поисках пончиков

8. На полпути к цели всегда есть соблазн подзабить

9. Видимо, накипело до предела

10. Немного промахнулся с утренним носком

11. Когда отсутствие рулончика каждый раз внушает чувство безысходности

12. Способ оградиться от людей, нарушающих твое личное пространство

13. Когда хочешь проявить любовь к своему чаду, но слишком устал

14. Решил в этот раз не мыть посуду после коллег

15. Небольшое недопонимание с соседями

16. Здесь работу работают, вот

17. Уровень усталости: чуть не обеспечил своим зубам увлажнение 24/7

18. Кто-то пытался оторвать бумагу ровненько. Много раз

19. Слишком устал, чтобы держать банку в руках

20. Утро неожиданно не задалось

Бонус: «Дорогой, давай не сегодня, я устала...»

А какие истории приключались с вами в моменты усталости?