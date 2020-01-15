Чтобы попросить руки своей девушки, парень полгода перерисовывал мультфильм «Спящая красавица». И этот ролик достоин «Оскара»

27 3 22 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Предложение руки и сердца от любимого человека — одно из важных воспоминаний женщины, которое становится приятной семейной историей. А романтичные и креативные мужчины стараются сделать этот шаг максимально запоминающимся. О предложении американского кинорежиссера Ли Лочлера из Бостона своей девушке, врачу-кардиологу Стути Дэвид, еще долго будет говорить весь интернет. Ведь он сделал его по-настоящему сказочным.

Мы в AdMe.ru с удовольствием посмотрели романтичный ролик, к съемке которого Ли готовился полгода. Он обратился к иллюстратору Кайле Кумбс, чтобы в одном из эпизодов диснеевской «Спящей красавицы» заменить главных героев на нарисованных себя и Стути, а также адаптировать сюжет.

30 декабря 2019 года Ли пригласил Стути в маленький кинотеатр в Бруклине на просмотр ее любимого мультфильма. В зале были друзья и родные пары, но, чтобы девушка не заметила их сразу, позвали веселую массовку — местных пользователей Reddit.

Стути смотрела мультфильм, и вдруг герои стали выглядеть иначе. Но она не сразу заподозрила неладное, даже когда увидела на месте принцессы себя. Или кого-то похожего на себя...

Но не узнать любимого в этом симпатичном принце было просто невозможно! Тем более когда экранный герой достал кольцо и эффектно бросил его настоящему герою в зрительный зал.

«Я не знаю, что сказать», — в шоке повторяла Стути. «Надеюсь, что знаешь!» — смеялся в ответ Ли. Он встал на одно колено и попросил любимую стать его женой.

Сюрпризом для девушки стало и то, что в кинотеатре присутствовали их близкие.

И она сказала: «Да!»

На экране появилась книга «Спящая красавица» с изображением пары и словами: «И жили они долго и счастливо». А в следующем кадре зрители вдруг увидели плачущих гномов. Они были заготовлены на случай отрицательного ответа.

Но все закончилось прекрасно!

А вот и сам трогательный и забавный ролик

Мы в восторге от идеи и воплощения! А вам понравилось это предложение руки и сердца?