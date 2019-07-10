Чтобы быть родителем, нужна стальная выдержка, и вот 20+ доказательств этому

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Маленькие дети приносят не только счастье и радость, но и кучу хлопот. Ведь из-за непосредственности и дикого любопытства они могут разреветься по поводу запрета есть грязь, залезть в свежий бетон, разрисовать маркером все, что видят перед глазами. И этими не всегда забавными выходками они способны довести родителей до белого каления. Но те, у кого нервы сделаны из стали, относятся к таким шалостям с юмором.

Мы в AdMe.ru считаем, что это правильная позиция, ведь дети, как правило, проказничают в моменты искренних порывов познать этот мир. Вот 20+ детских проделок, способных поднять вам настроение.

«Мой сын не захотел пить молоко из чашки»

«Вот что сотворил мой племянник»

Плачет, потому что не может погладить «котенка» в зоопарке

Если серьезно, в каком возрасте включается инстинкт самосохранения?

Вот как должен выглядеть настоящий отец, а не как те салаги, которые уводят детей из развлекательного центра через час

«Вот какое лицо она делает, когда я прошу ее перестать есть грязь и надеть свою обувь»

«А давайте я вам помогу?»

Ни один родитель никогда не говорил, что просмотр телевизора с 2-летним ребенком так чертовски расслабляет

Злится из-за того, что это место называется «Детский музей», а не «Музей динозавров»

«Вот как мой сын справляется с понедельниками»

Тот момент, когда ребенок захотел заехать в «МакАвто»

«Просто забери его!»

Когда форма и название имеют значение

«Покойся с миром, мой 140-герцевый монитор»

«Моя 2-летняя дочь нашла это в кладовке и решила попробовать»

«Оставил ее без присмотра всего на 3 минуты»

«Мой племянник попросил доллар, но не сказал, что хочет загадать желание»

«5 минут назад я предложил ей подушку. Она бросила ее мне обратно, потому что не хочет ложиться»

«Мой 5-летний сын решил пожевать жалюзи в своей комнате»

«Увидел это в местном универмаге»

Вот как выглядит настоящая любовь брата к сестре

«Мой племянник проглотил четвертак»

«Мой ребенок решил приготовить в микроволновке макароны без воды. Из-за запаха нам пришлось уйти из дома на несколько часов»

«Мой 8-летний сын открывает шкаф в ванной каждый раз, когда идет в туалет. Потому что иначе кто-то оттуда выскочит и схватит его»

Какими шалостями ваши дети доставили всем массу неприятностей?