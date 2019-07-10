Чтобы быть родителем, нужна стальная выдержка, и вот 20+ доказательств этому
Маленькие дети приносят не только счастье и радость, но и кучу хлопот. Ведь из-за непосредственности и дикого любопытства они могут разреветься по поводу запрета есть грязь, залезть в свежий бетон, разрисовать маркером все, что видят перед глазами. И этими не всегда забавными выходками они способны довести родителей до белого каления. Но те, у кого нервы сделаны из стали, относятся к таким шалостям с юмором.
Мы в AdMe.ru считаем, что это правильная позиция, ведь дети, как правило, проказничают в моменты искренних порывов познать этот мир. Вот 20+ детских проделок, способных поднять вам настроение.
«Мой сын не захотел пить молоко из чашки»
«Вот что сотворил мой племянник»
Плачет, потому что не может погладить «котенка» в зоопарке
Если серьезно, в каком возрасте включается инстинкт самосохранения?
Вот как должен выглядеть настоящий отец, а не как те салаги, которые уводят детей из развлекательного центра через час
«Вот какое лицо она делает, когда я прошу ее перестать есть грязь и надеть свою обувь»
«А давайте я вам помогу?»
Ни один родитель никогда не говорил, что просмотр телевизора с 2-летним ребенком так чертовски расслабляет
Злится из-за того, что это место называется «Детский музей», а не «Музей динозавров»
«Вот как мой сын справляется с понедельниками»
Тот момент, когда ребенок захотел заехать в «МакАвто»
«Просто забери его!»
Когда форма и название имеют значение
«Покойся с миром, мой 140-герцевый монитор»
«Моя 2-летняя дочь нашла это в кладовке и решила попробовать»
«Оставил ее без присмотра всего на 3 минуты»
«Мой племянник попросил доллар, но не сказал, что хочет загадать желание»
«5 минут назад я предложил ей подушку. Она бросила ее мне обратно, потому что не хочет ложиться»
«Мой 5-летний сын решил пожевать жалюзи в своей комнате»
«Увидел это в местном универмаге»
Вот как выглядит настоящая любовь брата к сестре
«Мой племянник проглотил четвертак»
«Мой ребенок решил приготовить в микроволновке макароны без воды. Из-за запаха нам пришлось уйти из дома на несколько часов»
«Мой 8-летний сын открывает шкаф в ванной каждый раз, когда идет в туалет. Потому что иначе кто-то оттуда выскочит и схватит его»
Какими шалостями ваши дети доставили всем массу неприятностей?
Фото на превью kovikovi144 / reddit