Что такое «Зона 51» и почему сейчас это самая обсуждаемая тема в интернете

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Прямо сейчас более миллиона человек обсуждают штурм военной базы, на которой, как предполагается, хранятся тела инопланетян. Это не сюжет фантастического фильма, а реальность, и принять участие в штурме собирается огромное количество интернет-пользователей, среди которых есть знаменитости. В общем, нет времени объяснять, просто мы решили, что вы должны узнать обо всем, что происходит.

Признаемся, что редакция AdMe.ru изначально скептически отнеслась к предложению вторжения на охраняемую территорию, но история набрала такие обороты, что мы уже не знаем, что и думать.

Что такое «Зона 51» и при чем тут инопланетяне

«Зона 51», которую на момент публикации этого материала собираются штурмовать уже более миллиона человек, славится своей загадочностью. Она располагается в штате Невада и часто упоминается в работах уфологов и фантастических фильмах как место, в котором якобы проводят опыты над инопланетянами и хранят их тела. Особую славу зоне принес популярный фильм «День независимости». Вдохновившись леденящими кровь рассказами, группа энтузиастов скорее в шутку, чем всерьез предложила раз и навсегда прояснить ситуацию с базой. А как это сделать? Конечно же, ворвавшись на запретную территорию огромной толпой.

Реакция в соцсетях

Для того чтобы эту идею было проще обсуждать, в фейсбуке на 20 сентября намечено событие, которое так и называется — «Штурм „Зоны 51“. Они не смогут остановить всех нас». Неожиданно тему подхватило огромное количество пользователей, число которых на сегодняшний день достигает 1,2 млн человек. И это только те, кто предварительно подтвердил свое участие в штурме. Еще миллион людей просто отметили, что им интересно наблюдать за развитием событий. Конечно, большинство собравшихся не относятся к задумке всерьез. Даже описание события звучит забавно: «Мы все встретимся в туристическом центре „Зоны 51“ и согласуем наше проникновение. Если мы побежим, то сможем двигаться быстрее их пуль. Давайте поглядим на пришельцев». Но нет гарантии, что в этом миллионе шутников нет хотя бы сотни тех, кто относится к задумке серьезно. Именно поэтому на идею отреагировали власти.

Ответ военных

Представитель ВВС США Лора Макэндрюс выступила с заявлением о том, что военную базу «Зона 51» разрешено защищать любыми способами, вплоть до уничтожения. Она попросила энтузиастов не приближаться к охраняемой территории. Сейчас это место используется в качестве тренировочной летной площадки и, по словам Макэндрюс, служащие военно-воздушных сил готовы жестко защищать свои владения. Стоит отметить, что даже сейчас на территории зоны можно увидеть таблички, запрещающие проникновение на нее и сообщающие о возможности открытия огня.

Реакция знаменитостей

Разумеется, история наделала шуму, и к теме постарались приплести даже звезд. Например, на фан-странице Илона Маска в инстаграме появился мем про его участие в штурме.

Сам изобретатель, правда, тоже не прочь пошутить на эту тему в твиттере. Другим же знаменитостям пользователи вообще самостоятельно приписали желание присоединиться к штурму, создав фейковые посты в соцсетях якобы от имени самих звезд. Среди них Чак Норрис (какой же грандиозный бой без него?).

«„Зона 51“, рассчитывайте на меня».

Всеми любимый Киану Ривз тоже в этом списке.

«„Зона 51“, я иду».

Конечно, тема стала поводом для многочисленных шуток (по одной из версий, она изначально создавалась для того, чтобы вдохновлять людей на мемы).

My alien that I stole from area 51 waking me up at 3 AM asking me how to flush the toilet #Area51 pic.twitter.com/U1rqnFY46b — 🇲🇽Paco442🇲🇽 (@Paco_442) July 12, 2019

«Это мой инопланетянин, спасенный из „Зоны 51“, разбудил меня в 3 часа ночи, чтобы спросить, как смыть в туалете».

if the area 51 raid doesn’t happen like this then it shouldn’t happen at all pic.twitter.com/Ww4KZcBVJv — amera (@ameralila) July 12, 2019

«Если штурм „Зоны 51“ не будет похож на это, тогда он не должен происходить вообще».

When we raid Area 51 and realize the aliens were being contained for a reason pic.twitter.com/YtFo0tRapa — what did the hand say to the meat (@therainman222) July 12, 2019

«Когда мы ворвемся в „Зону 51“ и поймем, что инопланетян здесь держат взаперти неслучайно».

Пока одни шутят, другие разрабатывают план набега. Кстати, производитель печенья MoomPie вообще пообещал подкармливать штурмовиков.

Почему шутки могут стать реальностью?

Повторимся, что все это было задумано как безобидный прикол. Однако есть момент, который заставляет насторожиться: Конни Уэст, владелица небольшого отеля, расположенного недалеко от «Зоны 51», связалась со СМИ и сообщила о небывалой активности посетителей. По словам женщины, телефон администратора не затихает. Люди хотят забронировать номера и транспортные средства на 20 сентября. На данный момент все комнаты и машины сданы, однако люди продолжают звонить. «Администратор сказал, что каждый звонок, поступивший нам за последнее время, касался именно брони на 20 сентября. Все эти люди настроены весьма серьезно», — рассказала Конни журналистам. Согласитесь, от этого заявления складывается ощущение, что есть люди, которые действительно готовы присоединиться к штурму.

А теперь давайте выдохнем и спокойно разберемся в том, что происходит в «Зоне 51» последние несколько лет

Изначально правительство США не признавало существование «Зоны 51». А когда настало время раскрыть карты, об этой территории говорили весьма неохотно.

База относится к зоне военных операций и над нею закрыто воздушное пространство.

В документах ЦРУ ее название все время пытаются скрыть, называя базу то «сказочной страной», то «райским ранчо», то «озером Грум». Но в последнее время ее именуют просто «домашним аэропортом».

Базу несколько раз пытались сфотографировать со спутников. Однако она выглядит слишком скучно даже для рядового летного полигона: на ее территории можно разглядеть только несколько ангаров и сухих озер. Предполагается, что основная ее рабочая площадь уходит под землю. Неудивительно, что такая секретность подтолкнула людей к тому, чтобы выстроить огромное количество конспирологических теорий, связанных с тайными опытами, неопознанными летающими объектами и контактами с инопланетянами. Впрочем, секретные опыты тут действительно проводились. Только были направлены они на создание разведывательной техники.

Проект самолета «Аврора».

Кстати, конспирологи тоже говорят не только о пришельцах. Часть их считает, что в «Зоне 51» базируется секретный самолет-разведчик «Аврора», развивающий сверхзвуковую скорость.