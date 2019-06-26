Что самое сложное в жизни женщины? Мужчины попытались честно ответить на этот вопрос

Большинство парней назвали месячные или схватки главными проблемами. Но я думаю, хуже всего то, что для женщин существует общественный стандарт. Если вы низкая — общество вынуждает вас носить каблуки. Если высокая, то это считается странным, ведь вы не должны быть выше мужчин. Да и школьный дресс-код ориентирован в основном на девочек. © IsMyNameGage

Вас кидают на деньги в службах ремонта, потому что мужчины думают, что вы не знаете, о чем они говорят. © Psychowitz

Ношение макияжа. Я не понимаю, почему это стало универсальным правилом. Лично сам не нахожу в постоянной «боевой раскраске» ничего привлекательного. Я ценю усилия, приложенные дамами, и мне действительно нравятся естественно накрашенные женщины, но при этом я совсем не считаю, что это необходимо делать каждый день. © rootbeerislifeman

Месячные сами по себе полный отстой. А стереотипы о них еще больше бесят и изматывают. Мужчины не понимают, как вы ощущаете себя во время месячных, и того, что они могут негативно отразиться как на работе, так и на личной жизни. Также часто недооценивают побочные эффекты, которые могут серьезно сказаться на здоровье. А главное — шутки тех, у кого месячных нет, о тех, у кого они есть. Просто вишенка на торте ко всему вышеперечисленному. © Ju Pasta