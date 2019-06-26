Что самое сложное в жизни женщины? Мужчины попытались честно ответить на этот вопрос
Бытует мнение, что мужчины не особо чувствительны к проблемам противоположного пола. На Reddit решили побороться с этим стереотипом и спросили у парней, какие минусы женской жизни удручают их больше всего.
Мы в AdMe.ru были в восторге от ответов и предлагаем вам разделить наши эмоции. Тех, кто дочитает до конца, ждет бонус: женщины тоже отвечали на подобный вопрос, и их комментарии также заслуживают внимания.
Мужчины о женской жизни
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Большая проблема, что вас не воспринимают всерьез. Я видел, как многие парни игнорируют мнение женщин или их тревоги, списывая все на «эти дни», а то и чего погрубее. Я очень уважаю женщин, которые занимаются бизнесом и ведут ежедневную борьбу с таким несправедливым отношением. © EquanimousThanos
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Мужчины думают, что если женщина ведет себя с ними мило, то это означает «я твоя». © 1WKSoul
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Я думаю, что, среди очевидного, женщинам тяжело жить с перепадами настроения и отсутствием возможности ходить с голым торсом. © ironmanmk42
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Женщинам постоянно шлют нежелательные фото мужских половых органов. © accretion_disk
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Большая грудь. Видели, как женщины бегают? Конечно видели, не врите. Посмотрите, как она подскакивает. Бесит, должно быть, до ужаса. Меня раздражает даже просто бежать с сумкой в руках. Даже не могу представить масштабы женской трагедии. © TheDrMonocle
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Самое страшное в жизни женщины — бесконечное беспокойство о физической безопасности. Когда я был ребенком и оставался один в машине, мне обычно казалось, что меня похитят. Теперь я относительно высокий парень с неплохой физической подготовкой, и я почти не переживаю из-за таких вещей. У женщин все наоборот: им нужно думать о своей безопасности уже в начале вечернего похода в кафе с друзьями. Мне в голову не приходят мысли вроде «За сколько я успею добежать до машины?» или «Парень, который идет позади меня, может попытаться мне навредить». © MagicalMonarchOfMo
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Карманы штанов очень маленькие. © RideFarmSwing
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Парни обманывают вас, чтобы забраться к вам в постель. © Wooooowwe
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Нельзя просто вести себя мило с мужчиной, чтобы он не запал на тебя. © coyhot
- Женщину считают стервой, когда она просто пытается достичь своих целей. © Mahaloth
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Беременность. Не буду врать, выглядит очень трудно, и я очень уважаю всех женщин, которые с этим сталкиваются. © Selphia2000
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Я вел разгульную жизнь в свои 20, и меня хвалили за это все мои друзья. Если бы я был девушкой, ко мне относились бы по-другому. © willmaster123
- Самое сложное — знать, что вас постоянно окружают люди, которые более сильны физически и при желании могут сделать с вами что угодно. Представьте страну, наполовину населенную гориллами. Конечно, большинство горилл милые, но стоит ей только решить, что вы ей не нравитесь, и все, крышка. © Stereotype_Apostate
- Я видел, как некоторые из знакомых мужчин перебивают женщин на работе и в компании друзей. Иногда они просто повторяют то, что минуту назад сказала женщина. Как только вы начинаете следить за этим, то замечаете подобное везде. Это, вероятно, очень расстраивает. Мужчин тоже перебивают, но не так сильно. © RosettiStar
- У женщин более медленный метаболизм. Будь у меня такой, мне пришлось бы есть значительно меньше, чтобы не растолстеть. Я ем и пью как конь, но возвращаюсь в форму уже после пары тренировок. Если бы я не был мужчиной, меня бы уже разнесло. © I_have_no_throwaway
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Большинство парней назвали месячные или схватки главными проблемами. Но я думаю, хуже всего то, что для женщин существует общественный стандарт. Если вы низкая — общество вынуждает вас носить каблуки. Если высокая, то это считается странным, ведь вы не должны быть выше мужчин. Да и школьный дресс-код ориентирован в основном на девочек. © IsMyNameGage
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Вас кидают на деньги в службах ремонта, потому что мужчины думают, что вы не знаете, о чем они говорят. © Psychowitz
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Ношение макияжа. Я не понимаю, почему это стало универсальным правилом. Лично сам не нахожу в постоянной «боевой раскраске» ничего привлекательного. Я ценю усилия, приложенные дамами, и мне действительно нравятся естественно накрашенные женщины, но при этом я совсем не считаю, что это необходимо делать каждый день. © rootbeerislifeman
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Месячные сами по себе полный отстой. А стереотипы о них еще больше бесят и изматывают. Мужчины не понимают, как вы ощущаете себя во время месячных, и того, что они могут негативно отразиться как на работе, так и на личной жизни. Также часто недооценивают побочные эффекты, которые могут серьезно сказаться на здоровье. А главное — шутки тех, у кого месячных нет, о тех, у кого они есть. Просто вишенка на торте ко всему вышеперечисленному. © Ju Pasta
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Самое сложное в жизни женщин то, что им приходится иметь дело с мужчинами. © carlthemagichippo
Бонус: женщины о мужской жизни
- В целом, думаю, парням сложнее назначать свидания. © bduk6
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Я женщина, и у меня никогда не будет сомнений в том, своих ли детей я воспитываю. © lil_cdn
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Мужчины, ваши эмоции не воспринимают всерьез, вы беситесь из-за этого, а окружающие считают вас грубияном. А вам всего лишь хочется, чтобы вас понимали. Я знаю, что это такое, мои родители были жестокими людьми, но обычно люди не ведут себя со мной подобным образом, ведь я женщина. Даже представить не могу, каково это — прожить всю жизнь и не иметь возможности толком продемонстрировать свои чувства. «Вытри нюни, ты же мужчина!» © Plantdas
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Люди считают, что вы должны уметь драться. © MultipleAutism
- Все по умолчанию считают, что именно вы должны выполнять всю грязную работу. Починить машину? Прочистить туалет? Убрать паутину с чердака? Парни просто должны делать это и не жаловаться, это ведь «мужская работа». Я женщина, и мне кажется, что это довольно несправедливо. © lemonlady7
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Приходится добиваться женщин. Я бы на полпути махнула рукой. © poochiramos
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«О, ты наконец решил уделить время детям, а? Наконец у мамы выходной?» Папы знают, о чем я. © rxsheepxr
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Сомнения вроде «А достаточно ли я мужественный?» © shadomicron
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Ты всегда тот, кто должен убить огромного волосатого паука. © your-yogurt
А каким примером гендерной несправедливости можете поделиться вы?