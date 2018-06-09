Что происходит, когда понимаешь просьбы людей слишком буквально

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Когда кто-то понимает, о чем ты говоришь, это, как правило, просто отлично. Но некоторые воспринимают просьбы и фразы настолько буквально, что доходит до абсурда: ставят ценник с надписью «Дорогой салат» на дорогой салат, делают часы с циферблатами вместо цифр, приделывают автомобильный руль к велосипеду и даже вставляют видео в обычную газетную статью.

AdMe.ru подобрал для вас 20 примеров, когда люди сделали в прямом смысле то, что от них хотели, и получилось ну очень смешно.

Когда сказали сделать зебру на дороге

Может, стоит еще заглянуть в сборник подходящих имен для растений?

У нас обязательный дресс-код, говорили они

Часы, которые показывают очень точное время

Когда попросили повесить рамки с фото где-то в углу

Объявление наглядно проиллюстрировали для тех, кто не сразу понял

«Пожалуйста, при открывании замка вставляйте ключ в замочную скважину ЗУБАМИ ВВЕРХ!»

Когда знак полностью соответствует названию

«Не забудь наклеить ценник на тот дорогой салат»

«Дорогой салат».

Велосипеду нужен руль... настоящий руль

Когда начальник попросил привлечь покупателей

«Мой друг-маркетолог сказал: „Если поставишь рекламную вывеску у входа в магазин, у тебя будет больше покупателей“. И я ответил: „Ок“».

Когда главный редактор заявил, что нужно вставить видео в статью

Когда сказали, что на продуктах должна быть указана дата изготовления

Когда дали задание перекрыть проход

«Проход строго запрещен».

Когда тебе сказали, что фотошоп может все

«Как мне повернуть картинку, чтобы он смотрел на камеру?»

Предупрежден — значит вооружен

А ведь он прав

«Сказал папе, что мне нужно больше естественного освещения в комнате. На днях он повесил этот знак»

«Natural Light — досл. „естественный свет“».

Когда превращение в кашу не состоялось

А какие смешные случаи, связанные со слишком буквальным восприятием, бывали у вас?