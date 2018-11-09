15 обычных вещей, которые удивляют иностранцев в России больше всего

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Приезжая в самую большую по площади страну мира из другого государства, мало кто из иностранцев не изумляется даже не местной кухне, а смекалке и находчивости русских. Зарубежные гости сразу обращают внимание на неординарные культурные традиции местных жителей, а некоторые обычаи их и вовсе шокируют.

Мы в AdMe.ru собрали впечатления иностранцев с разных уголков планеты о самых потрясающих вещах, которые они открыли для себя в России.

1. Русские имена и мороженое в стаканчике

Школьник из Гонконга, который полгода прожил в русской семье, долго не мог привыкнуть к русским именам, точнее к тому, что одного и того же человека в семье, на работе и среди друзей могут называть по-разному. Например, Саша может быть и Александром, и Саней, и Сашулей, и Сашулечкой, и Санькой и т. д. А еще его удивило то, что в любых российских магазинах можно купить расфасованное мороженое в вафельном рожке или стаканчике. В Гонконге этот сладкий десерт продается только на развес и только у мороженщиков.

2. Майонез и домашние консервы

Итальянку, которая прожила несколько месяцев в российской семье, приводило в изумление количество майонеза и кетчупа, которые хозяева клали практически в любое блюдо. А больше всего она была поражена тем, как много консервированных продуктов хранится у русских дома. Ими могут быть забиты до отказа не только холодильник, но и кладовки, а также весь балкон. Причем все закрутки делают по семейным рецептам и обычно из урожая, собранного на собственном огороде.

3. Дача

Иностранцы, которые хотя бы раз останавливались в гостях у русских, отмечают: кроме квартиры в городе, у многих есть еще и домик в деревне или садоводстве, куда они ездят на выходные, чтобы там поработать, но не отдохнуть. Там обязательно будут огородик, парник, баня и домик, который постоянно нуждается в ремонте.

4. Находчивость и изобретательность

В находчивости русских можно убедиться по многочисленным фотографиям и видео, которые выкладывают в социальные сети иностранцы. Они поражаются смекалке и изобретательности россиян, когда дело доходит до ремонта каких-либо вещей дома или на даче. Иностранец, скорее всего, отнесет сломанный бытовой прибор в сервисный центр. А в России это всегда самая крайняя мера, когда уже не удается починить что-то без помощи изоленты или придумать оригинальное применение вышедшей из строя вещи.

Если аварийного знака в машине не оказалось, то русские могут использовать любую другую вещь, которую нашли у себя в багажнике.

Однако желание русских исправить и починить что-то, о чем их даже не просили, не всегда идет по плану.

5. Реклама

Только в России голливудские звезды могут случайно обнаружить себя в рекламе самых неожиданных товаров и услуг.

6. В России никто не говорит: «На здоровье!»

Каждый иностранец наверняка слышал или знает фразу: «На здоровье!» — и старается произносить ее, когда выпивает с русскими, полагая, что это аналог американского «Сheers!» («Ваше здоровье!»). Гости страны очень расстраиваются, когда узнают, что на самом деле в России так никто не говорит перед тем, как чокнуться бокалами. Русские обычно произносят короткие тосты, перед тем как выпить.

7. Холод забавам — не помеха

Юного итальянца в России поразили люди, которые купаются в холодном море, ледяной проруби и прыгают сразу после бани в снег. Это он еще в Санкт-Петербурге зимой не был и не видел у Петропавловской крепости загорающих в −25 °C людей.

8. Непостижимая кириллица

Многие иностранцы, которые приезжают в первый раз в Россию, не ожидают, что все надписи будут на кириллице. Только в центре крупных городов можно найти информационные указатели на английском, причем фразы на иностранном языке порой даже понятнее, чем на русском.

© ADME

Как же много они теряют, когда видят странные надписи на машинах и не понимают, о чем идет речь.

9. Вездесущие бабушки

Студентка по обмену из Англии, которая прожила в Санкт-Петербурге несколько месяцев, советует приезжим держаться подальше от бабушек. Ее удивило, что в России такое большое количество пожилых женщин, которые с виду кажутся безобидными, но на самом деле в любой момент могут наорать на тебя лишь за то, что ты вовремя не уступила ей место.

10. Предметы в школе

Школьника из Таиланда, который несколько месяцев учился по обмену в обычной русской школе, больше всего удивили уроки ОБЖ. Он так и не смог понять, зачем дети должны учиться разбирать и собирать автомат АК-47 на время.

11. Бродить по городу

Юноша, приехавший в Россию по обмену из Бельгии, долго не мог привыкнуть к вполне обычной традиции русских. Он не понимал, зачем нужно встречаться с друзьями, чтобы просто вместе побродить по городу без какой-либо цели, да еще и в плохую погоду. Но через пару недель так привык к этому способу времяпрепровождения, что уже сам стал приглашать всех своих друзей пройтись и подышать свежим воздухом.

12. Хлебосольные попутчики

Итальянская пара, которая объехала всю Россию на поезде, приятно удивилась тому, что незнакомые им соседи по купе всегда делились с ними едой, а особенно им запомнился случай, когда им предложили попробовать сало.

13. Книги вместо смартфонов

Московское метро поражает иностранцев не только своей монументальной архитектурой, но и простыми пассажирами. Хотя смартфоны есть сегодня практически у каждого жителя крупного мегаполиса, но в метро русские по-прежнему больше всего любят читать именно бумажные книги.

14. Очень, очень много снега

В основном иностранцы и представляют Россию как царство снега, но порой недооценивают того, как много его может выпасть всего за одну ночь.

15. Эта странная еда русских

Гастрономический шок может испытать любой иностранец, попавший на русское застолье. Ему наверняка уже знаком борщ, но он и не подозревает, что этот суп может быть еще и холодным, а по вкусу напоминать салат, залитый водой. Что такое холодец, окрошка и селедка под шубой, зарубежному гостю порой трудно объяснить, даже если вы в совершенстве владеете английским языком. Здесь нужно только пробовать и наслаждаться.